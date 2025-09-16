Minuto a minuto

Cómo midió en el rating la cadena nacional de Javier Milei

Anoche, el presidente Javier Milei dio su discurso para presentar el Presupuesto 2026 y lo hizo por cadena nacional. Cómo fue el encendido.

Foto: Presidencia de la Nación
Por Sitio Andino MuchoShow

Este lunes, el presidente Javier Milei realizó su octava cadena nacional para detallar el proyecto de Presupuesto 2026. En un mensaje que duró 15 minutos y que comenzó, puntualmente, a las 21, el primer mandatario confirmó el rumbo económico y se enfocó en no salirse del equilibrio fiscal..

Como es costumbre desde hace un tiempo, la medidora Kantar Ibope arroja la información del minuto a minuto del rating dentro de una sola columna, sin discriminar la medición canal por canal. A las 20.58, antes del comienzo del mensaje presidencial, Telefe Noticias marcaba 8,9 puntos seguido de Telenoche con 6.0. LAM se ubicaba tercero en la franja con 4.0. Detrás, Bendita con 3.0 y 0.2 la Televisión Pública.

El total del encendido de los canales de aire fue de 22.1.

La cadena nacional arrancó con un piso de 21.8 puntos, sumados los canales de televisión abierta.

Sin embargo. la sorpresa de la noche fue que no se pudieron ver los números de rating, minuto a minuto, como en otras cadenas nacionales. La medidora no arrojó ese dato, sin embargo, por los índices que tuvieron los canales al término del mensaje, dan cuenta de una baja del encendido. A las 21.16, terminado el discurso, la televisión abierta bajó a 17.9 puntos. Lideró Telefe con 7.7 seguido de eltrece con 5.3, América se ubicó tercero con 2.6, elnueve cosechó 2.2 y el canal estatal 0.1. Recién a las 22, los canales pudieron volver a los índices previos a la cadena, con un total de 21.7.

Milei presentó el Presupuesto 2026 por cadena nacional

El presidente Javier Milei habló este lunes por cadena nacional para presentar el proyecto de ley de Presupuesto de su gobierno para 2026. El discurso fue grabado esta tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada.

"El Presupuesto sostiene el equilibrio fiscal. El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable tras décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada", sostuvo el primer mandatario.

