Educación

La DGE lanza "MateMendozIA", una experiencia para mejorar los aprendizajes en matemática

La propuesta de la DGE se realizará del 22 al 26 de septiembre. Será una semana de desafíos en matemática para estudiantes de Primario y Secundario.

La DGE lanza "MateMendozIA", una experiencia para mejorar los aprendizajes en matemática.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia de Mendoza anunció una nueva iniciativa para fortalecer los aprendizajes de los alumnos en matemática. Del 22 al 26 de septiembre, se realizará MateMendozIA, un desafío pedagógico que busca mejorar los trayectos escolares a través de la plataforma educativa digital Matific, presente en 136 escuelas públicas.

La iniciativa invita a alumnos de 4º a 7º grado de Primaria y de 1º a 3º año de Secundaria a sumergirse en una semana de desafíos numéricos.

matific
La Dirección General de Escuelas reforzará el aprendizaje en Matemática en Primaria y Secundaria.

El objetivo de la DGE

La DGE busca reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Se premiará a la escuela con mayor participación, a la que complete más desafíos y a los docentes que más actividades asignen.

Los logros no solo se verán reflejados en medallas virtuales, sino también en reconocimientos físicos que se entregarán a los ganadores.

alumnos primaria
La escuela con mayor participación será premiada.

Esta experiencia se enmarca en el programa provincial Edutec, que busca modernizar y potenciar la educación en Mendoza. Al utilizar una plataforma de alcance internacional como Matific, la provincia podrá comparar el rendimiento de sus estudiantes con el de otras ciudades del mundo, fortaleciendo así su posición en el ámbito educativo global.

Con MateMendozIA, la DGE busca implementar políticas educativas que no solo motivan el uso de las nuevas tecnologías, sino que también incentivan un mejor desempeño en áreas clave como la matemática.

Temas
