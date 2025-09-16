La DGE lanza "MateMendozIA", una experiencia para mejorar los aprendizajes en matemática.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de la provincia de Mendoza anunció una nueva iniciativa para fortalecer los aprendizajes de los alumnos en matemática. Del 22 al 26 de septiembre , se realizará MateMendozIA , un desafío pedagógico que busca mejorar los trayectos escolares a través de la plataforma educativa digital Matific, presente en 136 escuelas públicas.

La iniciativa invita a alumnos de 4º a 7º grado de Primaria y de 1º a 3º año de Secundaria a sumergirse en una semana de desafíos numéricos.

El día después Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz

Abordaje integral Drama en La Paz: continúa el trabajo de la DGE en la escuela Marcelino Blanco

Durante estos días, los alumnos resolverán ejercicios que propone la plataforma, sumando puntos o "créditos" para competir entre sí. Este formato gamificado incentiva la participación y el esfuerzo, transformando la matemática en una experiencia atractiva y dinámica.

La DGE busca reconocer el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Se premiará a la escuela con mayor participación, a la que complete más desafíos y a los docentes que más actividades asignen .

La Dirección General de Escuelas reforzará el aprendizaje en Matemática en Primaria y Secundaria.

Los logros no solo se verán reflejados en medallas virtuales, sino también en reconocimientos físicos que se entregarán a los ganadores.

alumnos primaria La escuela con mayor participación será premiada.

Esta experiencia se enmarca en el programa provincial Edutec, que busca modernizar y potenciar la educación en Mendoza. Al utilizar una plataforma de alcance internacional como Matific, la provincia podrá comparar el rendimiento de sus estudiantes con el de otras ciudades del mundo, fortaleciendo así su posición en el ámbito educativo global.

Con MateMendozIA, la DGE busca implementar políticas educativas que no solo motivan el uso de las nuevas tecnologías, sino que también incentivan un mejor desempeño en áreas clave como la matemática.