Educación refuerza la salud mental en adolescentes: iniciativas de apoyo en escuelas

En los últimos años, los casos de salud mental han crecido sostenidamente en Argentina . Distintas estadísticas y estudios revelan que la ansiedad , la depresión y los consumos problemáticos son cada vez más comunes tanto entre adultos como en niños y adolescentes . En este marco, las escuelas de Mendoza impulsan distintas iniciativas de prevención y abordaje de la temática.

Según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA.UCA) casi tres de cada diez adultos en la Argentina urbana presentaron síntomas de ansiedad o depresión en 2024. El informe da cuenta de que el malestar psicológico pasó del 18,4% al 28,1% en solo catorce años .

Por su parte, en una entrevista concedida a Aconcagua Radio , el titular de la Dirección de Salud Menta l de Mendoza , Manuel Vilapriño , comunicó que hay “problemáticas tremendamente complejas y graves, como lo relativo a consumos problemáticos, las adicciones y toda una serie de enfermedades que van asociadas, como la depresión o problemas de ansiedad o los cuadros psicóticos”.

Abordar esta situación no es competencia de una sola entidad o profesional, sino que se requiere de una mirada integral e interdisciplinaria . Por ello, desde la Dirección General de Escuelas , a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) , comenzó a trabajarse en iniciativas de intervención y prevención que involucran a toda la comunidad educativa.

Mendoza refuerza la salud mental escolar con nuevas iniciativas

En diálogo con SITIO ANDINO, la titular de la DAE, Carina Gannam, explicó que desde 2024 la Dirección tiene diferentes áreas para cada nivel educativo. En el caso del secundario, se trabaja en conjunto con el servicio de orientación de cada institución.

Puntualmente, la funcionaria destacó que el rol de la DAE es acompañar las necesidades que detecta cada establecimiento. “A través del servicio de orientación, coordinamos estrategias de intervención en la escuela y acuden referentes de DAE cuando necesitan un psicólogo o un trabajador social que haga de soporte”.

Otro eje de la medida son las acciones de prevención, con la realización de capacitaciones y talleres para mitigar la aparición de “situaciones emergentes o de consumos problemáticos, que en muchos casos pueden ser una situación puntual y no convertirse en una problemática instalada”, aclaró.

escuelas UNCUYO.jpg En las escuelas secundarias, las problemáticas de salud mental se abordan de forma integral con equipos de orientación y profesionales de DAE. Archivo

Por otro lado, un aspecto fundamental para el abordaje es el involucramiento familiar, puesto que la responsabilidad de los adolescentes es compartida. "En la escuela están cuatro horas, pero hay todo un contexto y una socialización que se vive en sus hogares, con sus familias o con los adultos referentes. Para eso trabajamos involucrando a los padres, ya sea con talleres en la escuela o actividades para compartir en familia”, reforzó.

La importancia de la Educación Sexual Integral para acompañar a los jóvenes

La Educación Sexual Integral (ESI) también es un área en la que se puede reforzar la contención a los estudiantes, sino también poner sobre la mesa el trabajo sobre valores como el respeto y empatía. "Estamos reformulando las incumbencias de referentes ESI para lograr un fortalecimiento en la convivencia escolar", señala Gannam, a la vez que explica que esta área no se reduce a la sexualidad en sí misma o a la genitalidad.

En esa línea, cada escuela secundaria cuenta con un consejo de convivencia: “Está formado por un padre, un docente, un referente del servicio de orientación, y de allí también toman las decisiones con respecto a alguna conducta que requiera alguna acción reparadora, algo que vaya más allá de quitarle los puntos al estudiante”.

El programa “Padrinazgo emocional”

En el último tiempo, la DAE puso en marcha un proyecto innovador. “El programa 'Padrinazgo emocional' tiene dos ejes fundamentales. El primero es la medición: tomamos seis escuelas secundarias de cada región para poder implementarlo y medir su impacto. El otro refiere a la prevención de conductas de riesgo porque involucramos a los estudiantes; los alumnos de los últimos años son los padrinos”.

programa padrinazgo emocional dirección acompañamiento escolar salud mental Estudiantes de Mendoza forman parte del programa Padrinazgo Emocional. Prensa Gobierno de Mendoza

El esquema propone que los estudiantes de cursos superiores acompañen a los de años iniciales. “Ellos mismos pueden promover actividades y detectar situaciones. Si algún adolescente de primer año tiene alguna problemática, es más fácil y más cercano tener a su padrino para comentarle, y que él arme la conexión con el servicio de orientación o con la DAE”.

Articulación con el Ministerio de Salud

La funcionaria también destacó que su cartera trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud. Por un lado, la DAE aborda los casos en el ámbito educativo y articula con el ministerio cuando se necesita tratamientos o asistencia. Incluso, el trabajo se extiende a casos críticos: “Con las situaciones de suicidio, cuando hacemos la postvención, lo hacemos desde DAE. Estamos capacitando a los servicios de orientación, también, porque antes no se hacía”.

alumno-preocupado-en-la-clase estudiante preocupación triste adolescente En el programa "Padrinazgo emocional", estudiantes de cursos superiores acompañan a los de años iniciales. Freepik

Problemáticas frecuentes en adolescentes

Sobre la depresión y la ansiedad, Gannam expresó: “Son cuestiones que no aparecen a partir de una problemática puntual, sino que se constituyen en la personalidad de cada uno. Ahora bien, hay factores que hacen que eso se potencie o aparezca”.

“Estamos trabajando mucho el tema de las violencias, que tienen distintas formas de aparición: el acto de lesionarse a sí mismo o agredir a un par también es violencia”.

La funcionaria remarcó la importancia de que los jóvenes tengan actividades motivadoras que formen parte de su proyecto de vida, que los atraigan y que sean positivas para acompañarlos durante sus procesos.

Capacitación docente

Finalmente, Gannam resaltó la importancia de la formación docentes. “Es fundamental la capacitación porque el docente está formado para enseñar. Su formación es estrictamente pedagógica y no tienen quizás las herramientas que nosotros ofrecemos para detectar algunos indicadores. Por eso capacitamos a docentes, directivos y preceptores para que puedan detectar y derivar los casos a la DAE”.

De esta manera, la Dirección de Acompañamiento Escolar busca consolidar un abordaje integral, articulando familia, escuela y salud, para fortalecer la salud mental de los adolescentes mendocinos.