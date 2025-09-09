Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La DGE trabaja en nuevos lineamientos para el 2026. Cecilia Páez, nueva directora de Educación Secundaria, brindó detalles de los cambios y desafíos.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

La Educación Secundaria en la provincia de Mendoza se encuentra en un proceso de profunda transformación. Se avecinan importantes cambios, por lo que se apela a un mayor compromiso de toda la comunidad educativa, especialmente de los padres, para acompañar a los estudiantes en esta etapa crucial

Cecilia Páez, actual directora de Enseñanza Secundaria de la Dirección General de Escuelas (DGE), dialogó con Sitio Andino sobre el ambicioso plan para redefinir el rol y la estructura de la escuela secundaria, una etapa crucial en la vida de los jóvenes.

Secundaria 2.jpg
Se viene una Educación Secundaria flexible y conectada

Páez asumió su nuevo rol en un momento clave, enmarcado en la Ley Provincial de Educación y el trabajo del Consejo Provincial. La funcionaria enfatizó que el objetivo es hacer de la Secundaria un espacio más flexible y conectado con el mundo, que ofrezca a los jóvenes la posibilidad de elegir y construir puentes hacia su futuro, ya sea en el ámbito laboral o en la educación superior.

Este proceso se está gestando a través de cuatro encuentros en la Legislatura, con el fin de crear un documento base para la transformación.

Para respaldar este cambio, el gobierno escolar puso en marcha importantes inversiones. Se ha iniciado la compra de 700 carros con equipamiento tecnológico para las escuelas y "se está trabajando para mejorar la conectividad en instituciones que antes ni siquiera podían acceder a internet".

Además, se implementaron plataformas de entrenamiento para las Pruebas PISA, que comienzan a rendirse este lunes en Mendoza, y se ha profundizado el trabajo en la fluidez y comprensión lectora.

lectura, fluidez lectora, escuela - 521710
La Importancia del acompañamiento familiar

Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue el llamado de atención a los padres. La directora subrayó la importancia de que las familias no se desliguen de la educación de sus hijos en la etapa secundaria. "Nuestros hijos nunca son grandes," afirmó, "necesitan el acompañamiento de la madre, el padre, el núcleo familiar en todas las etapas, pero fundamentalmente en la adolescencia".

Este acompañamiento es vital para afrontar problemáticas actuales como la salud mental y los consumos, que han complejizado el mundo adolescente. Los adultos, según Páez, deben estar a la altura de las circunstancias, creando espacios donde los jóvenes se sientan seguros para expresar lo que les sucede.

alumnos, escuela de mendoza, intercolegiales, deporte escolar, adolescentes, integracion, estadio, escuela, - 352344
Fin de las "previas" en marzo: mayor compromiso y responsabilidad

Una de las medidas más recientes y aplaudidas es la derogación de la instancia de intensificación de saberes en marzo. Ahora, los alumnos tendrán hasta febrero para rendir las materias pendientes, eliminando la posibilidad de cursar con más de dos asignaturas previas.

Esta decisión busca motivar a los estudiantes a aprovechar el ciclo lectivo en curso y a las familias a acompañarlos durante el año, en lugar de posponer la recuperación para el final.

El objetivo es que cada clase sea una oportunidad para aprender y acreditar saberes. "La instancia de intensificación de saberes en marzo se acabó," sentenció Páez, una medida que los docentes también celebran, ya que les permite concentrarse en los nuevos alumnos desde el inicio de las clases.

Examen pisa - 364370
La directora concluyó que este es un camino de transformación que recién comienza, pero que se debe continuar con el compromiso de todos: supervisores, directores, docentes, alumnos y, sobre todo, los padres.

