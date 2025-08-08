Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, junto con integrantes del Consejo General de Educación delinean el futuro del nivel Secundario.

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria.&nbsp;

Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 

Foto: Yemel Fil
Lee además
Varios aspirantes directamente no se presentaron
Salud

Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen
El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú
Final feliz

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú
ingreso_secundaria_2017.jpg
El objetivo de la transformación es preparar a los alumnos de la Secundaria para su futuro laboral.

El objetivo de la transformación es preparar a los alumnos de la Secundaria para su futuro laboral.

Reforma educativa: se viene una Secundaria más flexible y tecnológica

Una de las propuestas más destacadas de la reforma es la de una educación secundaria más flexible, donde los estudiantes podrán elegir materias optativas que se alineen con sus intereses y futuros proyectos profesionales, ya sea una carrera universitaria o un oficio.

Esta flexibilidad tiene como objetivo romper con el esquema tradicional de materias obligatorias, ofreciendo un plan de estudio más personalizado y útil.

Miercoles 2 de Julio de 2025, alumnos, clases, aulas, colegio, primaria, secundaria
Se viene una educación Secundaria más flexible y tecnológica.

Se viene una educación Secundaria más flexible y tecnológica.

Además, la reforma enfatiza la importancia de incorporar la tecnología en las aulas. Zalazar señaló que la escuela debe adaptarse a los estudiantes, quienes son "nativos digitales", y utilizar la tecnología como una herramienta para hacer el aprendizaje más entretenido y eficaz.

Reforma educativa: el foco en Lengua, Matemática y la formación docente

Para el 2030, la Dirección General de Escuelas (DGE) se ha propuesto metas claras:

  • Mejorar la tendencia en Lengua y revertir la situación en Matemática, donde se ha observado una baja en los resultados.

  • Lograr una mejora sustancial en las pruebas estandarizadas.

Para lograr esto, la reforma no solo se centrará en el currículo de los estudiantes, sino que también analizará y discutirá la formación docente. Se revisarán los contenidos y planes de estudio de los profesorados para asegurar que los educadores estén preparados para los nuevos desafíos del sistema educativo.

censo fluidez lectora.jpg
La reforma educativa busca mejorar la tendencia en Lengua y revertir la situación en Matemática.

La reforma educativa busca mejorar la tendencia en Lengua y revertir la situación en Matemática.

Cuál es el rol del Consejo General de Educación

Todas estas propuestas se están debatiendo en el Consejo General de Educación de Mendoza. El mismo está compuesto por un referente de cada partido político con representación parlamentaria, un representante por cada gremio docente que actúe en el ámbito provincial, cuatro representantes del sector académico, elegidos por el director general de Escuelas, un representante por los consejos regionales y un representante del nivel de educación superior no universitario.

Este nuevo espacio, que se reunirá hasta octubre y que cuenta con la coordinación del director del nivel Secundario, Emilio Moreno, tiene la función de planificar, monitorear y evaluar las políticas educativas a largo plazo.

consejo general de educacion
El Consejo General de Educación cuenta con la coordinación del titular del nivel Secundario, Emilio Moreno.

El Consejo General de Educación cuenta con la coordinación del titular del nivel Secundario, Emilio Moreno.

En Consejo General de Educación se discutirán los planes de estudio, los diseños curriculares y se reflexionará sobre las innovaciones necesarias para el sistema.

El objetivo es que la reforma se construya a través del diálogo y el consenso, incluyendo también a escuelas y familias en el proceso.

En este sentido, Emilio Moreno, director de Educación de nivel Secundario, destacó la importancia de escuchar a los jóvenes y entender sus intereses para que "quieran ir todos los días a la escuela".

Temas
Seguí leyendo

"Hasta aquí llegamos": la falta de nieve obliga a Los Puquios a anticipar el cierre de la temporada

Así será el aumento en la tarifa de la luz oficializado por el EPRE

Mendoza amplía los cupos para las Residencias Médicas tras un importante aumento de aspirantes

Metrotranvía: cuánto costará la instalación de paradores inteligentes

Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este viernes 8 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 8 de agosto

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú
Final feliz

El Pato Juan deja el centro mendocino y ya tiene su hogar definitivo en Maipú

Las Más Leídas

Murió un recluso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría
Tenía 22 años

Murió un preso en San Rafael y desató una pelea dentro de una penitenciaría

Julieta Silva saliendo de la audiencia realizada hoy en San Rafael.
Audiencia

Importante decisión de la justicia de San Rafael con respecto a Julieta Silva

El Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó también la propuesta gráfica
Elecciones 2025

Estos son los frentes políticos que competirán en las elecciones de octubre en Mendoza

Así quedó el coche que protagonizó el accidente vial en Godoy Cruz. 
choque y vuelco

Una mujer se salvó de milagro tras un grave accidente vial en Godoy Cruz

De la Vendimia a la política: quién es la reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025
SALTO

De la Vendimia a la política: quién es la ex reina que aparece en una lista para estas elecciones 2025

Te Puede Interesar

Varios aspirantes directamente no se presentaron
Salud

Residencias médicas: ninguno de los sospechados de fraude aprobó el nuevo examen

Por Sitio Andino Sociedad
Autoridades de la DGE debaten el futuro de la educación Secundaria. 
Reforma educativa

La educación Secundaria que se viene en Mendoza: los puntos clave de la reforma, en debate

Por Natalia Mantineo
Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación
Preocupante

Cacho Garay fue operado de urgencia tras sufrir una descompensación

Por Sitio Andino Policiales