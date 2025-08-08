Conflicto con la provincia sureña

Río Atuel: Mendoza acusa a Sergio Ziliotto de usar la causa con fines políticos

Irrigación negó haber manipulado datos hidrológicos y acusó a La Pampa de aprovechar el conflicto para fines políticos en plena conmemoración del “Día por la Lucha” en esa provincia.

Según el comunicado del ente que conduce Sergio Marinelli, la acusación es “falsa” y responde a una estrategia política del gobernador Sergio Ziliotto, bajo el contexto electoral que atraviesa esa provincia y todo el país por los comicios legislativos de octubre.

Mendoza volvi&oacute; a apuntar contra Sergio Ziliotto por una nueva denuncia por las aguas del R&iacute;o Atuel.

Mendoza volvió a apuntar contra Sergio Ziliotto por una nueva denuncia por las aguas del Río Atuel.

“Necesidad política” y uso de una fecha emblemática

Desde Irrigación remarcaron que la denuncia se conoció el mismo día en que La Pampa conmemora el Día por la Lucha por el Río Atuel (8 de agosto), lo que para Mendoza confirma un uso estrictamente político de la causa.

“Una vez más el gobierno de La Pampa utiliza al Atuel frente a su necesidad política y acusa a los mendocinos de algo que no es cierto”, advirtió el organismo.

Nuevo conflicto entre Mendoza y La Pampa por las aguas del R&iacute;o Atuel.

Nuevo conflicto entre Mendoza y La Pampa por las aguas del Río Atuel.

Conflicto por el Río Atuel: la respuesta de Mendoza a la nueva denuncia de La Pampa

En su descargo, el DGI explicó que el Departamento de Hidrología realiza aforos directos periódicos en la sección La Angostura, aguas arriba del embalse El Nihuil.

A partir del 1 de agosto de 2025, se modificó la información publicada para el período enero/junio debido a causas netamente técnicas, asociadas a cambios en la sección de aforo que ocurren cada vez con más frecuencia.

Además, recordaron que todos los datos difundidos por Irrigación y el Sistema Nacional de Información Hídrica son “provisorios” hasta su oficialización, que se produce meses después de cerrado el año hidrológico (30 de junio). Esto se advierte tanto en la web nacional como en la portada del boletín diario de Irrigación.

Río Atuel, comunicado DGI

Problemas en La Angostura y alternativa en Loma Negra

El comunicado detalló que la sección transversal del río en La Angostura sufre cambios importantes en su forma, especialmente por el movimiento de sedimentos en el fondo, lo que genera diferencias entre la curva de gasto utilizada y las mediciones directas.

Por esta razón, Irrigación y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación realizan aforos en Loma Negra, una sección aguas arriba que no presenta problemas operativos.

“Para nuestros estudios, tomamos como válidos los datos estadísticos del Sistema Nacional, una vez oficializados. Las modificaciones previas responden a ajustes técnicos y no a intereses políticos”, concluyó el DGI.

