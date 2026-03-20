Renunció el fiscal Santiago Garay y se abre una vacante clave en la Justicia de Mendoza

El fiscal Santiago Garay dejará su cargo en laJusticia de Mendoza en los próximos días, luego de que el Gobierno de Mendoza oficializará la aceptación de su renuncia. Ahora se deberá elegir un reemplazante para esa Fiscalía dentro del Ministerio Público Fiscal.
La salida se oficializó en el Boletín Oficial, a través del Decreto 430.
Con la renuncia de Garay, queda vacante un lugar importante dentro del Ministerio Público Fiscal: Garay estará hasta el 31 de marzo a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 38, dentro de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Animales y no especializados.
Ahora deberá activarse el mecanismo institucional para cubrir el cargo, que incluye la intervención del Consejo de la Magistratura y la posterior definición en el Senado.
Nombre resonante en la Justicia
Garay ocupó un rol de peso, como fiscal de Homicidio, donde intervino en investigaciones de alto perfil y causas sensibles para la agenda pública.
Ese recorrido lo convirtió en un nombre conocido dentro del ámbito judicial y político, por lo que su salida no pasa desapercibida y vuelve a poner el foco sobre los movimientos internos en la Justicia provincial.