Renunció el fiscal Santiago Garay y se abre una vacante clave en la Justicia de Mendoza

Santiago Garay dejará su cargo en la Fiscalía de Instrucción Nº 38, dentro de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Animales y no especializados.

El fiscal Santiago Garay dejará su cargo en la Justicia de Mendoza en los próximos días, luego de que el Gobierno de Mendoza oficializará la aceptación de su renuncia. Ahora se deberá elegir un reemplazante para esa Fiscalía dentro del Ministerio Público Fiscal.

La salida se oficializó en el Boletín Oficial, a través del Decreto 430.

Las duras frases de Cristina Kirchner en su declaración por la causa Cuadernos

Con la renuncia de Garay, queda vacante un lugar importante dentro del Ministerio Público Fiscal: Garay estará hasta el 31 de marzo a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 38 , dentro de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Animales y no especializados.

Ahora deberá activarse el mecanismo institucional para cubrir el cargo, que incluye la intervención del Consejo de la Magistratura y la posterior definición en el Senado.

Nombre resonante en la Justicia

Garay ocupó un rol de peso, como fiscal de Homicidio, donde intervino en investigaciones de alto perfil y causas sensibles para la agenda pública.

Ese recorrido lo convirtió en un nombre conocido dentro del ámbito judicial y político, por lo que su salida no pasa desapercibida y vuelve a poner el foco sobre los movimientos internos en la Justicia provincial.

Aporte clave

En 2021 se aprobaron cambios en el Código Procesal Penal, impulsados por Garay cuando era fiscal de Delitos Informáticos de Mendoza. Lo que planteó fue crear figuras legales para mejorar y facilitar las investigaciones de delitos informáticos graves, como la distribución de material de abuso sexual infantil o grooming, entre otros. La propuesta fue crear la figura del agente encubierto digital, entre otras modificaciones.

Lo que viene

Por ahora no hay definiciones oficiales sobre quién podría reemplazarlo, pero se espera que en las próximas semanas comience a activarse el proceso formal.