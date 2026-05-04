Otra declaración complica a Adorni: refacciones por 245 mil dólares, contactos previos y desmentida oficial

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevos elementos tras la declaración del arquitecto a cargo de las refacciones de su casa en un country , quien aseguró que el funcionario pagó US$245.000 en efectivo y sin factura . El Gobierno salió a negar esa cifra y cuestionó el testimonio , mientras la causa avanza para determinar el origen de los fondos.

El contratista Matías Tabar , socio del grupo Alta Arquitectura, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py, en el marco del expediente que busca reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.

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Según su testimonio, las obras se realizaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 en una propiedad de 400 metros cuadrados ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá.

Manuel Adorni complicado: pagos en efectivo, detalles de la obra y alquiler en paralelo

El arquitecto sostuvo que Adorni pagó la totalidad de las refacciones en efectivo y sin factura, en dos tramos: US$55.000 en 2024 y US$190.000 en 2025.

Además, reveló que mientras se realizaban los trabajos, el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo barrio privado por US$13.000.

La obra incluyó una amplia serie de intervenciones, entre ellas:

Remodelación de cocina, baño y quincho

Cambio de pisos por porcelanato

Trabajos de pintura, iluminación y revestimientos

Reformas en la parrilla y la galería

Modificaciones en la pileta, que fue reacondicionada

Tabar también entregó a la Justicia su celular y el detalle de los trabajadores que participaron, incluyendo albañiles, plomeros y electricistas.

Manuel Adorni, informe de gestión en Diputados 29-04-26 Manuel Adorni habría contactado a un testigo en la previa de su declaración ante la Justicia. Foto: NA

Una cascada, pileta climatizada y gastos detallados

Según documentación que publicó TN, el arquitecto desglosó distintos gastos dentro de la obra, que ayudan a explicar el monto total declarado.

Entre ellos, figuran:

US$3500 por una cascada en el jardín que desemboca en la pileta

US$13.810 en la reforma de la parrilla

US$9780 para calefaccionar la pileta

US$20.000 en la cocina

US$33.000 en ventanas

También se registraron erogaciones en electricidad, parquización, vinilo y sistemas de calefacción, además de la incorporación de elementos como un jacuzzi y mejoras en un SUM.

El contacto de Manuel Adorni previo a la declaración que sumó tensión

En otro tramo de su declaración, Tabar reveló que Adorni intentó contactarlo antes de que se presentara ante la Justicia, según consignó TN.

El arquitecto mostró mensajes de WhatsApp con modalidad temporal, en los que el funcionario le expresó que necesitaba hablar con él. Luego, mantuvieron una conversación telefónica en la que, según el testimonio, Adorni le ofreció ayuda o asesoramiento de su equipo de cara a la declaración.

El contratista afirmó que inicialmente lo evaluó, pero finalmente decidió rechazarlo para evitar que se interpretara como una estrategia conjunta.

cascada casa Manuel Adorni La cascada de la casa de Manuel Adorni. Captura de televisión

La respuesta del Gobierno: rechazo al monto y advertencias

Tras la declaración, desde el entorno del jefe de Gabinete negaron que el monto de US$245.000 sea correcto y pusieron en duda el testimonio del arquitecto. “Ese no es el monto. Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”, señalaron fuentes oficiales.

Además, indicaron que Tabar se había comprometido a presentar facturas detalladas que nunca entregó y advirtieron que, si se detectan irregularidades en su declaración, el funcionario avanzará con denuncias.

El eje de la investigación: el origen de los fondos

La causa, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y está a cargo del fiscal Pollicita, busca determinar si los gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados.

Adorni había informado ingresos mensuales de $3.500.000, luego actualizados a $7.000.000, cifras que quedarían por debajo de los montos detectados en la investigación.

En paralelo, la Justicia analiza otras operaciones inmobiliarias y movimientos financieros, con pedidos de informes a registros de propiedad y entidades bancarias.

También se esperan nuevas declaraciones y documentación que permitan reconstruir el flujo de dinero utilizado en las propiedades del funcionario.

Fuente: con información de TN