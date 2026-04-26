26 de abril de 2026
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Javier Milei

Con la presencia de Milei confirmada, como será la organización para recibir a Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete expone en Diputados con Milei presente. Habrá seis horas de debate y más de 2.000 preguntas de la oposición.

Con la presencia de Javier Milei confirmada, como será la organización para recibir a Adorni en el Congreso.

Con la presencia de Javier Milei confirmada, como será la organización para recibir a Adorni en el Congreso.

Según NA, fuentes de la Cámara baja, la organización del encuentro se terminó de delinear en una reunión realizada en el salón Delia Parodi del Congreso, con la participación de funcionarios clave del área parlamentaria. Allí se establecieron los principales lineamientos para una jornada que será central en la agenda política.

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Sesión informativa: horarios, duración y polémicas

El informe de gestión comenzará entre las 10 y las 11 de la mañana y se extenderá durante aproximadamente seis horas. Uno de los puntos que podría generar tensión es la decisión de no realizar una reunión previa de Labor Parlamentaria, lo que ya despierta críticas en sectores opositores.

Desde el entorno del presidente de Diputados, Martín Menem, argumentaron que se trata de una sesión reglamentada, por lo que no requiere ese paso previo. La exposición inicial de Adorni durará cerca de una hora y estará enfocada en detallar la marcha del Gobierno.

Preguntas de la oposición y distribución del tiempo

Tras la introducción, los diputados opositores podrán intervenir con un máximo de cinco minutos cada uno para plantear preguntas y observaciones. El esquema prevé tres bloques de participación, organizados según el peso de cada bancada dentro de la Cámara.

Los tiempos estarán divididos entre bloques minoritarios, interbloques como Innovación Federal, Unidos y Fuerzas del Cambio, y finalmente Unión por la Patria, que contará con el mayor tiempo asignado. Luego de cada tanda, Adorni responderá durante 20 minutos, agrupando las consultas para optimizar el debate.

Manuel Adorni deberá responder 2.000 preguntas

El cierre de la sesión estará a cargo del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, con un discurso breve y sin instancia de preguntas. Este tramo marcará el final de una jornada clave para el oficialismo en el Congreso.

El informe oral se complementará con un documento escrito que incluirá respuestas a unas 2.000 preguntas de la oposición. Aunque originalmente eran más de 4.000, muchas fueron unificadas por la Jefatura de Gabinete para evitar repeticiones y ordenar la información.

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