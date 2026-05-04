La Casa Rosada vuelve a abrir la sala de periodistas con nuevos controles y restricciones

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada volverá a funcionar con normalidad a partir de este lunes.

Después de más de una semana de restricciones y cuestionamientos por parte de organizaciones de prensa , el Gobierno nacional anunció la reapertura de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada , que volverá a funcionar con normalidad a partir de este lunes.

El espacio había permanecido cerrado durante diez días en el marco de una revisión oficial de los "protocolos de seguridad y vigilancia" .

Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

Con la reapertura, se espera la reanudación de las habituales conferencias de prensa encabezadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni . Según fuentes oficiales, la primera ronda de preguntas tras el cierre está prevista para las 11, marcando así el retorno de la dinámica informativa cotidiana en la sede del Ejecutivo.

Con la reapertura, se espera la reanudación de las habituales conferencias de prensa encabezadas por el vocero presidencial.

Nuevas condiciones de acceso y circulación

De acuerdo con la información que trascendió, el regreso de los periodistas acreditados estará acompañado por cambios en las condiciones de ingreso y permanencia dentro de la Casa Rosada.

Si bien se restablecerá el acceso habitual, se implementarán nuevos controles de seguridad y se delimitarán sectores de circulación restringida en el edificio.

Estas modificaciones forman parte de una política más amplia de revisión de protocolos impulsada por la administración del presidente Javier Milei, en un contexto de creciente tensión con algunos sectores del periodismo.

Polémica por la eliminación de accesos biométricos

Durante los días en que la sala permaneció cerrada, una de las decisiones que generó mayor controversia fue la eliminación del sistema de ingreso mediante huellas dactilares para los trabajadores de prensa.

javier milei, sala de periodistas, gustavo abu arab.jpeg El cierre de la sala se produjo el pasado 23 de abril, tras una denuncia presentada por la Casa Militar

La medida fue duramente cuestionada por gremios y asociaciones periodísticas, que advirtieron sobre un posible retroceso en las condiciones de trabajo y la calificaron como "un peligro para la democracia", en alusión a eventuales limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.

El origen del conflicto: una denuncia por espionaje

El cierre de la sala se produjo el pasado 23 de abril, tras una denuncia presentada por la Casa Militar por un presunto caso de "espionaje ilegal" y "revelación de secretos" dentro de la sede gubernamental.

En ese marco, fueron denunciados periodistas del canal Todo Noticias (TN), acusados de haber registrado imágenes de áreas internas mediante el uso de gafas inteligentes.

La causa derivó en una investigación judicial bajo la carátula de "intromisión ilegítima", que tramita en el juzgado a cargo del magistrado Ariel Lijo.

Fuente: Noticias Argentinas