Mendoza ejecutó 443 km de obras viales y puentes con una inversión de $326.000 millones

Con una fuerte política de inversión en infraestructura, el Gobierno de Mendoza , a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), ejecutó en el último año la construcción y renovación de 38 rutas y calles , ya sea en su totalidad o por tramos. Esto equivale a iniciar la pavimentación de un nuevo camino cada nueve días.

En ese período se incluyen obras finalizadas, en ejecución y recientemente iniciadas. Además, se suman cuatro nuevos puentes, tres ordenadores viales y tareas de demarcación en rutas clave de Mendoza , tanto por su alto tránsito diario como por su relevancia turística.

En paralelo, se encuentra en proceso de licitación una autopista por $27.000 millones y se anunció la construcción de un nuevo ordenador vial , tal como adelantó el gobernador Alfredo Cornejo en la asamblea del 1° de mayo. Ambas obras están vinculadas a la finalización de la RP 66 – Doble Vía del Este.

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En total, se pavimentaron o están en ejecución 340 kilómetros de rutas en los últimos 12 meses, una distancia equivalente a la que separa Lavalle de Malargüe. A esto se suman más de 100 kilómetros correspondientes a la reconstrucción de la Ruta Nacional 143, obra ya iniciada bajo la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Las intervenciones alcanzan a 20 rutas provinciales y 18 calles consideradas secundarias. En todos los casos, los trabajos incluyeron nueva carpeta asfáltica, demarcación horizontal y señalización vertical preventiva.

Sin embargo, la red vial mendocina es extensa, y el rol de la DPV resulta clave también en la conservación de caminos alejados de los centros urbanos. Se trata de rutas rurales, productivas y ganaderas, muchas de ellas atravesando zonas desérticas que cubren gran parte del territorio provincial. En este sentido, se realizaron tareas de mantenimiento en 6.375 kilómetros de caminos.

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En conjunto, la inversión de Vialidad Mendoza alcanzó los $264.000 millones, contemplando pavimentación, construcción de puentes y ordenadores, demarcación, señalización y mantenimiento. Si se suman los $62.000 millones destinados a la RN 143, la inversión total del Gobierno provincial en el último año asciende a $326.000 millones, sin incluir futuras intervenciones en el Acceso Este (RP 22) y el Acceso Sur (RN 40).

El equilibrio fiscal, junto con financiamiento del BID y los recursos del Fondo del Resarcimiento de los 1.000 millones de dólares, impulsaron la ejecución de estas obras. En este marco, Rentas Generales financió 34 de las 38 intervenciones.

Con fondos provinciales se ejecutaron tanto tramos cortos como obras de gran relevancia, entre ellas el tramo I de la RP 66 (Doble Vía del Este), la RP 160 y RP 177 en San Rafael, el Camino de Gualtallary en Tupungato, y los tramos I y III de la Ruta 99, que incluyen la renovación del circuito de El Challao y el tramo que conecta el Parque con La Favorita.

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Asimismo, Rentas Generales cubre el 30% de la reconstrucción de la RP 82 – Nueva Panamericana, mientras que el 70% restante proviene de un crédito del BID, destinado tanto al tramo II (ya finalizado) como al tramo III, actualmente en ejecución hasta Cacheuta.

También se financiaron obras clave como los ordenadores viales en Tunuyán (RP 90 y RN 40) y sobre la RP 60 en Maipú y Luján, además de la construcción de un puente en General Alvear y otros dos en ejecución: uno sobre la RP 31 (límite entre Lavalle y San Martín) y otro en la RP 89, en el ingreso a la antigua villa de Potrerillos.

A su vez, se realizaron tareas de demarcación, señalización y colocación de guardarraíles en rutas como la RP 222 (camino a Las Leñas), RP 1, RP 4 (Costanera y Rodríguez Peña), RP 50 y RP 60, abarcando cerca de 100 kilómetros. También se invirtieron más de $800 millones en el mantenimiento y recambio de luminarias LED y cableado en tramos bajo jurisdicción de la DPV.

Por otro lado, con fondos del Resarcimiento se financian seis obras adicionales, entre ellas los tramos I y II de la RP 153 (de Santa Rosa a San Rafael), la RP 171 en San Rafael, y los tramos II y III de la RP 66 (Doble Vía del Este), este último aún en licitación. Además, se construye el nuevo puente Luján–Perdriel sobre el río Mendoza, en la RP 15.