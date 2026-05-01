Los anuncios que dejó el discurso de Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa

El mandatario provincial defendió el rumbo económico de su gestión Foto: Cristian Lozano

En un contexto nacional atravesado por transformaciones en el esquema macroeconómico, el mandatario provincial defendió el rumbo económico de su gestión y delineó los principales ejes para los próximos años.

Producción y empleo: financiamiento y foco en pymes Como anticipó Sitio Andino , ratificó la disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento , que se reorganizará en la Dirección de Financiamiento Productivo, dejando de lado su función de otorgamiento de créditos directos, para pasar solamente a subsidiar tasas de interés de los créditos sistema financiero a los que accedan las pymes locales.

, ratificó la , que se reorganizará en la Dirección de Financiamiento Productivo, dejando de lado su función de otorgamiento de créditos directos, para pasar solamente a a los que accedan las pymes locales. También anticipó que se ampliará la disponibilidad de fondos de garantías "para que mas pymes concreten proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que las que den los bancos".

"para que mas pymes concreten proyectos de inversión en mejores condiciones financieras que las que den los bancos". En paralelo, informó el lanzamiento de Andean Bridge, una iniciativa impulsada junto a Impulsa Mendoza y actores financieros que busca conectar el mercado de capitales con proyectos mineros, con el objetivo de posicionar a la provincia como hub regional del sector. A esto se suma la confirmación de que Mendoza será sede de la Cumbre de Minería Sostenible 2026, que reunirá a referentes, financistas y actores clave de la industria. 01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso Gobernador Alfredo Cornejo, Hebe Casado Alfredo Cornejo, brindó este viernes su séptimo discurso anual ante la Asamblea Legislativa. Foto: Cristian Lozano

Energía, minería e infraestructura En materia minera, confirmó que este año enviará un tercer paquete de iniciativas mineras de Malargüe Distrito Minero Occidental. Mencionó el envío a la Legislatura el proyecto “Don Luis y Otros” , orientado a explorar el potencial de litio en Mendoza.

de Malargüe Distrito Minero Occidental. Mencionó el envío , orientado a explorar Por otra parte, en el sector energético, Cornejo anunció que enviará un proyecto de ley para actualizar el marco de hidrocarburos , con el objetivo de mejorar las condiciones de inversión, fortalecer el rol del Estado y elevar estándares ambientales y de control . También ratificó la continuidad de licitaciones en producción convencional y aseguró que " Vaca Muerta en Mendoza dejó de ser una expectativa para convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo ", en relación al desarrollo de la lengua local del territorio, que tendrá cinco nuevas perforaciones.

, con el objetivo de . También ratificó la continuidad de y aseguró que " ", en relación al desarrollo de la lengua local del territorio, que tendrá cinco nuevas perforaciones. En infraestructura, uno de los anuncios destacados fue la ampliación del Tren de Cercanías , que originalmente conectaba el Este con Maipú y ahora se proyecta extender hasta Luján de Cuyo .

, que originalmente conectaba el Este con Maipú y ahora se proyecta extender hasta . Asimismo, mencionó la construcción del puente en calle Aristóbulo del Valle, en Godoy Cruz, una importante obra para resolver la histórica fragmentación urbana generada por el Acceso Sur. Alfredo Cornejo, asamblea legislativa 1 de mayo de 2026, Legislatura Cornejo anunció que enviará un proyecto de ley para actualizar el marco de hidrocarburos. Foto: Cristian Lozano

Seguridad y educación: tecnología y acceso a la vivienda En el área de seguridad, el mandatario anunció la implementación de un Sistema Predictivo del Delito , que permitirá analizar datos provenientes del 911, denuncias y patrones delictivos para optimizar las estrategias de patrullaje .

, que permitirá analizar datos provenientes del 911, denuncias y patrones delictivos para . A esto se suman sistemas de bloqueo de celulares en cárceles y herramientas de reconocimiento facial para la identificación de prófugos .

y herramientas de . En materia de educación, Cornejo lanzó un programa del IPV destinado a que docentes puedan acceder a su primera vivienda , una medida orientada a mejorar las condiciones habitacionales del sector.

, una medida orientada a mejorar las condiciones habitacionales del sector. El paquete educativo también incluye definiciones sobre tecnología, infraestructura y gestión , junto con reformas en la educación secundaria, la formación técnica y el seguimiento de trayectorias escolares . En este marco, se incorporarán herramientas de análisis de datos y programas para fortalecer el vínculo entre educación, empleo e innovación .

, junto con reformas en la . En este marco, se incorporarán herramientas de análisis de datos y programas para . La inteligencia artificial será parte de este proceso, con su integración en plataformas digitales, gestión educativa y análisis de datos, vinculada a la digitalización del sistema y a financiamiento internacional. 01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, cadetes de la policía de Mendoza, galería En el área de seguridad, el mandatario anunció la implementación de un Sistema Predictivo del Delito. Foto: Cristian Lozano Salud, más profesionales y modernización del sistema En el área sanitaria, el gobernador informó la incorporación de más de 1.000 médicos al sistema público , bajo un régimen específico que también contempla cambios en la modalidad laboral y los criterios de remuneración .

, bajo un régimen específico que también contempla cambios en la . Además, se destacó el incremento en las residencias médicas , con mayor cantidad de inscriptos y adjudicación de plazas, junto con nuevos esquemas de formación.

, con mayor cantidad de inscriptos y adjudicación de plazas, junto con nuevos esquemas de formación. También incluyó inversiones en equipamiento, obras en ejecución y digitalización , con avances en la historia clínica electrónica y sistemas de turnos , así como mejoras en emergencias, provisión de medicamentos y organización hospitalaria.

, con avances en la , así como mejoras en emergencias, provisión de medicamentos y organización hospitalaria. Entre los anuncios más relevantes, se mencionó la creación de la primera residencia integrada de Medicina de Familia del país, la incorporación de una Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para mejorar la atención en zonas urbanas y el envío de un proyecto de ley para construir un nuevo hogar Santa Marta destinado a adultos mayores. 01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, motoambulancia Uno de los anuncios más importantes es la incorporación de una Unidad Médica de Intervención Rápida con motos para mejorar la atención en zonas urbanas Foto: Cristian Lozano De este modo, el discurso de Alfredo Cornejo dejó planteada una hoja de ruta centrada en la atracción de inversiones, el fortalecimiento del sector productivo y la modernización del Estado, con un fuerte componente tecnológico y de articulación público-privada.