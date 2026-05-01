Los datos del Gobierno sobre seguridad, el rol de la tecnología y el plan para anticipar el delito

El Gobierno defendió su estrategia respecto a la seguridad.

La seguridad volvió a ocupar un lugar central en el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa. Con un tono enfático, el Gobierno de Mendoza defendió una política basada en el control, la presencia policial y el uso de tecnología , en un contexto donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.

"El orden no se negocia”, es la premisa del Ejecutivo provincial, en línea con el discurso del Gobierno de Javier Milei.

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El discurso giró sobre un esquema que combina endurecimiento frente al delito , respaldo a las fuerzas de seguridad y una fuerte inversión en sistemas de vigilancia e inteligencia , la misma línea planteada a lo largo de más de una década de gestión de Cambia Mendoza.

Uno de los datos más relevantes que expuso el Gobierno es la tasa de homicidios dolosos: 3,1 cada 100 mil habitantes en 2025 . Según el Ejecutivo, esto implica una caída del 61% en la última década y ubica a Mendoza por debajo del promedio nacional.

A esto se suma la disminución de delitos considerados de alto impacto.

Los homicidios en ocasión de robo bajaron un 57% interanual, alcanzando un mínimo histórico.

Los robos agravados con arma de fuego descendieron un 19,3%.

Mientras que los eventos vinculados a asaltos armados reportados al 911 cayeron un 26,7%.

También se registró una baja del 27% en hurtos y robos simples en comparación con 2024, con niveles que —según el Gobierno— se asemejan a los registrados durante la pandemia, un período atípico por las restricciones a la circulación.

Incluso en el robo de vehículos, uno de los delitos más sensibles, se informó una caída del 19,8% en los pedidos de secuestro, en un contexto de crecimiento del parque automotor.

Más operativos y mayor presencia policial

El Gobierno atribuye estos resultados a una decisión política: aumentar la presión sobre el delito. En ese sentido, señalaron que se duplicaron los operativos y megaoperativos respecto de 2024, y se alcanzó un promedio de 22 allanamientos diarios.

Tecnología como eje del modelo

Uno de los pilares del esquema de seguridad es el uso intensivo de tecnología. El sistema 911 recibe unas 5.000 llamadas diarias, mientras que la videovigilancia se consolidó como una herramienta clave: uno de cada cuatro aprehendidos es detectado a través de cámaras.

A esto se suma la lectura de patentes, que ya superó las 100 millones de capturas y permitió recuperar vehículos robados y avanzar en investigaciones.

El Gobierno también destacó el uso de geolocalización para detenciones en flagrancia y la identificación de prófugos.

Narcotráfico y economías del delito

Otro de los ejes destacados fue la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno resaltó un operativo en el que se incautaron 90 kilos de cocaína, considerado uno de los golpes más importantes en la provincia.

Además, destacaron que se avanzó en planes específicos contra delitos como el robo de cobre, el abigeato y la faena clandestina, que afectan especialmente a sectores productivos.

Un dato relevante es que Mendoza interviene en cerca del 80% de las causas federales vinculadas al narcotráfico, lo que refleja un mayor involucramiento provincial en delitos de competencia nacional.

Ciberdelito y nuevas amenazas

El Gobierno informó la formación de policías en ciberdelitos, la incorporación de agentes especializados y el desarrollo de tareas de ciberpatrullaje.

Innovación forense y evidencia científica

En materia de investigación criminal, Mendoza avanzó en la creación de laboratorios especializados. Actualmente cuenta con cuatro áreas clave: Huella Genética, Forense Digital, identificación balística y certificación de alcoholímetros.

La incorporación del laboratorio balístico y el envío de una ley para regular su funcionamiento apuntan a fortalecer la producción de pruebas judiciales.

Cárceles: el concepto de “encierro con sentido”

El discurso también incluyó una referencia al sistema penitenciario. El Gobierno planteó la idea de “encierro con sentido”, con foco en la formación y el trabajo de las personas privadas de libertad.

Según los datos oficiales, la matrícula universitaria en cárceles creció un 32%, mientras que la producción laboral aumentó un 297%.

Municipios y despliegue territorial

El Gobierno también destacó el trabajo conjunto con los municipios. Se capacitó a preventores, se incorporaron herramientas como pistolas Taser y se integraron sistemas de monitoreo.

Además, aseguraron que se avanzó en el uso de drones para vigilancia, con bases operativas y nuevas incorporaciones previstas.

Hacia un sistema predictivo

Uno de los anuncios más relevantes fue la implementación de herramientas de inteligencia para anticipar el delito.

El Sistema Predictivo del Delito permitirá analizar datos del 911, denuncias y patrones para definir estrategias de patrullaje.

A esto se suman sistemas de bloqueo de celulares en cárceles y reconocimiento facial para identificar prófugos.