Policía de Mendoza recuperó una moto robada y detuvo sospechosos en dos procedimientos

Accionar de la Policía de Mendoza.

Por Sitio Andino Policiales







La Policía de Mendoza intervino en dos procedimientos tras alertas emitidas por el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que permitieron recuperar un vehículo con pedido de secuestro y detener a cinco personas vinculadas a distintos hechos delictivos.

El primero de los operativos se desarrolló en Junín, donde el CEO Zona Este detectó, a través de un lector de patentes, el paso de una motocicleta con pedido de secuestro por hurto. A partir de esa información, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje se desplazaron y lograron interceptar el rodado en la zona de Los Barriales.

El conductor fue aprehendido y trasladado junto a la motocicleta a sede policial, quedando a disposición de la oficina fiscal interviniente. En el procedimiento también participó personal de Automotores para la verificación del vehículo.

image Accionar de la Policía de Mendoza en Guaymallén En tanto, en Guaymallén, cámaras de seguridad captaron a dos mujeres mientras sustraían objetos del interior de un automóvil estacionado. Tras el aviso al personal en calle, fueron interceptadas a pocas cuadras y, durante la requisa, se recuperaron los teléfonos celulares denunciados como robados.

Minutos más tarde, el sistema de monitoreo detectó a dos hombres en la misma zona, quienes también retiraban elementos del vehículo. Ambos fueron localizados y trasladados a una dependencia policial, con el secuestro de parte de un estéreo. Las actuaciones en ambos casos quedaron a disposición de las oficinas fiscales correspondientes.