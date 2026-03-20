20 de marzo de 2026
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Matías Stevanato

Stevanato proyecta más de 3 mil cuadras asfaltadas en Maipú y anunció "la obra más grande en 50 años"

El intendente repasó avances en infraestructura y pidió acuerdos en el Concejo para impulsar su agenda en un nuevo escenario político. Cuál es el plan de obras.

El intendente dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en un acto en el Teatro Imperial.

El intendente dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias en un acto en el Teatro Imperial.

Foto: Prensa Municipalidad de Maipú

Ante un Cine Teatro Imperial colmado, el jefe comunal puso el foco en el avance del plan de infraestructura y trazó objetivos ambiciosos para 2026, con especial énfasis en pavimentación, saneamiento y obras viales estratégicas.

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Embed - Maipu Municipio en Instagram: "Apertura de Sesiones Ordinarias Ayer, en el Cine Teatro Imperial y junto a más de 650 personas, nuestro intendente Matías Stevanato dio apertura al período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Maipú. Un paso más en un camino que sigue firme: reafirmar el rumbo de la gestión y sostener el compromiso de trabajar con responsabilidad, cercanía y resultados concretos para los maipucinos. Maipú no se detiene. Maipú sigue creciendo. "
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El plan de obras de Stevanato: 3 mil cuadras asfaltadas, cloacas, agua y un proyecto histórico

Uno de los principales anuncios del intendente fue la continuidad del plan de pavimentación, que ya alcanzó más de 2.400 cuadras en todos los distritos y que ahora tiene como meta superar las 3.000.

Stevanato remarcó que se trata de una política de Estado dentro de su gestión, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y en la conectividad interna del departamento.

En paralelo, destacó el avance de obras estructurales como las laterales del Acceso Este, un proyecto de aproximadamente 40 kilómetros de extensión que apunta a mejorar la circulación y ordenar el tránsito en una de las zonas más transitadas de Maipú.

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Maipú avanza con su plan de asfalto. Stevanato anunció la pavimentación de 3 mil cuadras en su gestión.

Maipú avanza con su plan de asfalto. Stevanato anunció la pavimentación de 3 mil cuadras en su gestión.

El saneamiento fue otro de los ejes centrales del discurso. El intendente calificó como “la obra más importante de los últimos 50 años” al desarrollo del sistema de cloacas en la zona este del departamento.

Este proyecto contempla 85 kilómetros de red colectora y beneficiará de manera directa a más de 25.000 vecinos de distritos como San Roque, Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio.

A su vez, se avanza con la expansión del servicio de agua y saneamiento en zonas como Cruz de Piedra, Lunlunta y Russell, con una obra que suma 60 kilómetros de red y permitirá incorporar a otros 10.000 vecinos.

Dentro del paquete de intervenciones, también se incluyó la recuperación del Parque Ortega, en Rodeo del Medio, una iniciativa que busca revalorizar un espacio histórico y responder a un reclamo sostenido de los vecinos.

Matias Stevanato, apertura de sesiones Maipú 20-03-26 (03)
Un Cine Teatro Imperial colmado escuchó el discurso de apertura de sesiones de Matías Stevanato.

Un Cine Teatro Imperial colmado escuchó el discurso de apertura de sesiones de Matías Stevanato.

Más iluminación LED y mejoras en servicios de Maipú

En materia de servicios públicos, Stevanato subrayó el avance en la reconversión del sistema de alumbrado público a tecnología LED, con 33.940 luminarias renovadas desde el inicio de su gestión.

Esto permitió alcanzar más del 85% del sistema con tecnología LED, lo que representa mayor eficiencia energética, mejor iluminación y reducción de costos para el municipio.

El llamado a la unidad de Stevanato tras conseguir mayoría en el Concejo

En el plano político, el intendente hizo un fuerte llamado al diálogo y la construcción de consensos, incluso en un contexto en el que, por primera vez en siete años de gestión, contará con mayoría propia en el Concejo Deliberante.

“La comunidad no nos eligió para profundizar diferencias, sino para dar respuestas concretas”, sostuvo Stevanato, al tiempo que instó a los distintos espacios a trabajar en conjunto.

Matias Stevanato, apertura de sesiones Maipú 20-03-26 (02)
Matías Stevanato abrió el periodo de sesiones ordinarias 2026 en el Concejo Deliberante de Maipú.

Matías Stevanato abrió el periodo de sesiones ordinarias 2026 en el Concejo Deliberante de Maipú.

En ese sentido, planteó que el desafío de esta nueva etapa será transformar esa mayoría en acuerdos que permitan sostener e impulsar la agenda de obras y servicios, en un contexto económico complejo.

Finalmente, reafirmó que el objetivo de su gestión es mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de políticas públicas que combinen infraestructura, inclusión y desarrollo económico en todo el departamento.

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