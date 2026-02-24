Elecciones 2026: cómo quedó el mapa electoral de los municipios en Mendoza

Tras las elecciones 2025 y los comicios 2026, Mendoza terminó de definir su mapa político municipal. Foto: Cristian Lozano

Por Cecilia Zabala







Tras los comicios de octubre del 2025 y las elecciones 2026 celebrados este domingo en San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Luján de Cuyo y Maipú, la provincia de Mendoza terminó de definir la nueva composición de sus 18 Concejos Deliberantes. Con la renovación parcial de bancas, el mapa político quedó configurado con nuevas mayorías, ingresos y equilibrios que marcarán la agenda legislativa local en los próximos años.

En algunos municipios se consolidaron los oficialismos; en otros se fortalecieron bloques opositores y también hubo irrupciones de nuevos espacios que alteran la dinámica parlamentaria.

La combinación de los resultados provinciales y las seis elecciones desdobladas completó así el tablero político municipal en todo el territorio mendocino.

Una aclaración: el mileísmo —que colocó ediles en casi todas las comunas como miembro de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza— ya avisó que armará bloque propio en todos los cuerpos donde logró representación, y no se sumará al interbloque Cambia Mendoza. Lo propio podría ocurrir con los representantes del petrismo, que responden políticamente al diputado nacional y exministro de Defensa. Aún no está claro si se integrarán al bloque de CM, al de LLA o conformarán un espacio propio.

Sitio Andino repasa, departamento por departamento, la conformación que tendrá cada Concejo Deliberante con la renovación de la mitad de sus bancas (que se concretará a partir de abril), para que sepas cómo quedó distribuido el poder político en cada uno. Ciudad de Mendoza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Marcelo Rubio Cielo Daou Ernesto Giménez Rafael Bazán Cecilia Rodríguez (ingresa) Tomás Omar Dris (ingresa) Maximiliano Garrido (ingresa) Carla Ernani (ingresa) Laura Occhionero (ingresa) Coalición Cívica - ARI Gustavo Gutiérrez Partido Verde Ricardo García Fuerza Justicialista Gustavo Caleau (ingresa) Embed Godoy Cruz La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Fabricio Cuaranta Melisa Martínez Malanca Jorge Magnaghi Noelia Santino Ricardo Tribiño (ingresa) Celeste Atiye (ingresa) María Agostina Teves (ingresa) Pedro San Martí (ingresa) María Cornejo (ingresa) Partido Verde Francisco Cordón La Unión Mendocina Jorge Quiroga Frente Fuerza Justicialista Martín González (ingresa) Embed Guaymallén La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Ezequiel Genovese Verónica Cancela Cristina Vargas Silvia Donati (ingresa) Luis Antonio Giménez (ingresa) Fabricio David Lucero (ingresa) Adriana Ruth Tixeira (ingresa) Florencia Triviño (ingresa) La Unión Mendocina Sonia Sedano Exequiel Morales Mejor Mendoza Pedro Bastías Fuerza Justicialista Manuel Moreno Serrano (ingresa) Embed Las Heras La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Noelia Delpír Laura Lorena Fernández Eduardo González José María Villavicencio Nancy Oyola Gustavo López Nathaniel Tapia Edith Garro Partido Verde Paula García Partido Justicialista Mabel Adriana Iannizzotto Raúl Adrián Ceverino (renueva) Gisele Dimarco Embed Maipú Partido Justicialista Adrián Herrera Longo Marcelo Guevara Belén Banqueri Emiliano Sallei (ingresa) Mariángeles García (ingresa) Marcelo Castello (ingresa) LLA + CM María Elisa Gómez Marcos Flores María Ángeles De Blasis (ingresa) José Ortega (ingresa) Gabriel López (ingresa) Partido Demócrata Alfredo Mancifesta Embed Luján de Cuyo LLA + CM + LAUM Andrés Sconfienza Cecilia Soulé Rolando Baldaso Gabriela Della Blanca Laura Gómez Adrián Devici Mónica Maroto (ingresa) Felipe Fiorentini (ingresa) Gabriel Lima (ingresa) Micaela Franco (ingresa) Marcos Barzarelli (ingresa) Partido Justicialista Germán Kemmling (ingresa) Embed Lavalle Partido Justicialista Guadalupe Parés Martino María Belén Quiroga Diego Sifuente Juan Gregorio Jaime (ingresa) Sabrina Baeza (ingresa) La Libertad Avanza + Cambia Mendoza Walter González Natalia Castro (ingresa) Carlos Groselj (ingresa) Jesús Ceballos (ingresa) Libres del Sur Carolina Castillo Embed Tunuyán LLA + CM Gastón Martín Verónica Atencio Diego Olaiz (ingresa) Teresa Endrizzi (ingresa) "Marita" Bustamante (ingresa) Partido Justicialista Daniel Rueda Paulina Cramero Luján Álvarez Rodrigo López (ingresa) Soledad Calatayud (ingresa) Embed Tupungato LLA + CM Daniel Pantaleo Natalia Tejera Mariela Bueno (ingresa) Pablo García (ingresa) Marcelo Osorio (ingresa) Andrea Pelegrina (ingresa) Partido Justicialista Ruth Lucero María Gabriela Carleti (ingresa) Bloque Nuevo Jorge Llul La Unión Mendocina Mónica Benitez Embed San Carlos Encuentro por San Carlos Daniela Sancho Janet Salinas Partido Verde Independiente Ariel Granados LLA + CM Juan Gallerani Sebastián Garro (ingresa) Agustina Testa (ingresa) Nuevos Rumbos Diego García Daniel Biscontin (ingresa) Fuerza Justicialista Adrián Nahin (ingresa) Provincias Unidas-Defendamos Mendoza Marcelo Romano (ingresa) Embed General Alvear UCR-Cambia Mendoza Gisela Bello Carlos Zalazar Marcos Iván Domenech (ingresa) Florencia Morales (ingresa) Emilce Jacobchuk (ingresa) Víctor García (ingresa) Partido Justicialista Florencia Escartín Oscar Bonnardel (ingresa) La Unión Mendocina Néstor Ortega Libertad Y Progreso Mirta Martínez Embed Malargüe Partido Justicialista Pablo Cabrera Emilce Mansilla Magalí Acosta Edgardo David Guzmán (ingresa) LLA + Cambia Mendoza Pablo Villarruel Daniel Martínez (ingresa) Carla Antonella Casado (ingresa) Laura Cecconato (ingresa) La Unión Mendocina Elizabeth González Frente Verde Silvina Camiolo (ingresa) Embed San Rafael LLA + CM Adrian Reche Romina Giordano Juan Pablo Vignoni (ingresa) Valentina Sánchez (ingresa) Romina Giraudo (ingresa) Partido Justicialista Nahuel Arscone PJ Antonela Cristofanelli PJ Nestor Ojeda PJ Francisco Perdigues (ingresa) Sol Indiveri (ingresa) Anabel Lucero (ingresa) Partido Libertario Matín Antolín Embed San Martín LLA + CM Beatriz Yolanda Morh Juan Aldo Sergio Dubé Walter Sar Sar (ingresa) Agostina Zamarian (ingresa) Romina Bordallo (ingresa) Néstor Tussedo (ingresa) Partido Justicialista Leonardo Rubén Vilchez Alejandro Ravazzani (ingresa) Laura Soto (ingresa) Libres del Sur Érica Elizabeth Giménez La Unión Mendocina Andrea Paola Sacre Cristian Adrián Milio Embed Junín LLA + CM Alberto Deblasis, Adriana Montivero Ricardo Morcos Romina Maravilla Mario Ana Carolina Parodi Sandra Astudillo Mauricio Alonso Fuerza Justicialista Mendoza Emiliano Jesún Vargas La Unión Mendocina Darío González Embed Santa Rosa Partido Justicialista Mariano Vilches Melisa Ibañez Magdalena Ascurra (ingresa) Leonardo Saile (ingresa) Hernán Dubé (ingresa) LLA+CM Diego Ercoli Liliana Campos Leandro Barrera (ingresa) Ahora Santarrosinos María José Buffa Débora Quiroga (renueva) Embed La Paz Partido Justicialista Gonzalo Arrigo Ivanna Rosales Virginia González Alberto "Beto" Roza (ingresa) Karen Martínez (ingresa) Nicolás "Colacho" Pérez (ingresa) LLA + CM Daniel Blanco Ana Sol Pinto Nelson Poroyán (ingresa) Maribel Pérez (ingresa) Embed Rivadavia LLA + CM Silvana Francese Alejandro José Flores Laura Abate Cano Magalí Cozzari Diego Jofré Marcelo Gómez Sembrar Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt Rodrigo Godoy Corina Caruso Partido Justicialista Laura Johanna Genovese Embed