Emir Félix tras las elecciones 2026: "Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente"

Este domingo, los vecinos de San Rafael eligieron a sus nuevos representantes legislativos y votaron a 24 convencionales municipales para redactar la Carta Orgánica del departamento. El diputado nacional por Mendoza Emir Félix destacó esta última para avanzar en el proyecto de autonomía.

"Lo que ya es definitivo es que hemos ganado la convención, la diferencia que tenemos ya no nos la pueden achicar de ninguna manera. Estamos muy contentos", manifestó.

Para nosotros lo vital era la convención y la hemos ganado holgadamente, así que estamos muy contentos.

Con un conteo reñido, voto por voto, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (39,18%) se impuso mínimamente frente a San Rafael en Marcha (38,17%). Sin embargo, estas elecciones tuvieron poco caudal de participación en el departamento, con un 49,25%.

Hubiéramos querido mucha más gente votando, pero así se dan estas cosas.

Con este resultado, al Concejo Deliberante de San Rafael ingresarán tres legisladores por LLA + CM y la misma cantidad por San Rafael en Marcha. "Es una elección histórica en convencionales donde hemos logrado un triunfo importante, mientras que la diferencia en concejales es exigua y cada espacio va a repartir tres concejales”, indicó el diputado.

Por su parte, el intendente Omar Félix expresó: “Fue un tiempo de trabajo intenso en cada barrio y en cada distrito. Esto demuestra la importancia del contacto personal, mirarnos a la cara y escucharnos. Agradecemos a cada uno que participó; los números fueron bajos, por eso hay que escuchar aún más para fortalecer la democracia”.

El aspirante a primer concejal, Francisco Perdigues, indicó que “tuvimos una gran elección que nos permitió ganar en los convencionales y también tener una paridad en concejales. Esto es un apoyo importante para trabajar en la Carta Orgánica y la autonomía de San Rafael”.