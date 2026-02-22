Alfredo Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

Tras las elecciones municipales 2026 en Mendoza , marcadas por una baja participación y por el avance de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en territorios clave, el Gobernador Alfredo Cornejo analizó los resultados. El promedio de participación no superó el 50% , convirtiéndose en el registro más bajo desde el retorno de la democracia en la provincia.

Desde el Arena Maipú , Cornejo estuvo acompañado del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi , el Diputado Nacional por Mendoza, Facundo Correa Llano y María Ángeles de Blasis .

A lo largo de su intervención, Cornejo se mostró visiblemente conforme con los resultados. Con tono firme y por momentos enfático, celebró los triunfos en los departamentos donde el frente logró imponerse.

En su discurso, el mandatario comenzó con un agradecimiento a los mendocinos que participaron de la jornada electoral. "Muchas gracias a ustedes que están aquí, pero también un agradecimiento especial a los mendocinos que concurrieron a votar ", expresó.

Y si bien reconoció que la concurrencia fue menor a la registrada el 26 de octubre, sostuvo que "también es bueno mirar el vaso medio lleno de la gente que sí fue a votar, hizo uso de su derecho y cumplió con su obligación".

Gracias a los mendocinos que hoy fueron a votar, con una participación menor que la de octubre, valoramos a quienes ejercieron su derecho y asumieron el compromiso cívico.



Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, reafirmo el triunfo en San Rafael, donde alcanzamos un… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 23, 2026

Un acuerdo programático para sostener el cambio económico

Cornejo destacó especialmente a quienes respaldaron el acuerdo entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. "Es un acuerdo programático de apoyar un cambio económico en la Argentina y un cambio en la forma de administrar el Estado en la provincia. Ese cambio es el que acordamos para el 26 de octubre y que acordamos para estas elecciones municipales", afirmó.

En distintos momentos de su discurso, hubo gestos de satisfacción y euforia, especialmente cuando el Gobernador enumeró las victorias territoriales y reivindicó el acuerdo programático con La Libertad Avanza. El clima en el escenario acompañó ese ánimo, con aplausos y celebraciones que reforzaron el tono optimista. Evolución permanente y continuidad de la gestión en Mendoza.

NAC_8794 La militancia se hizo presente en el lugar para alentar a los ganadores.

El gobernador aseguró que existe en Mendoza un sector amplio que "quiere ese cambio de orientación económica a nivel nacional", aun en un contexto de dificultades. "Han sufrido mucho, siguen sufriendo, pero están apostando y teniendo tolerancia para que esos cambios den resultados en su vida cotidiana", señaló.

En ese marco, remarcó que el programa de gobierno apunta a "continuar lo que se ha hecho bien en Mendoza y hacer los cambios que hagan falta, porque tenemos que ir en evolución permanente".

También dedicó un reconocimiento a las estructuras partidarias que sostuvieron el armado electoral, mencionando especialmente a Facundo Correa Llano y a Andrés Lombardi por el trabajo territorial realizado durante 2025 y 2026. "Han construido una red muy eficaz que logró canalizar este voto de apoyo", subrayó.

Balance electoral: triunfos en Rivadavia, San Rafael y Luján

En cuanto a los resultados, celebró las victorias en tres de los seis departamentos donde se eligieron concejales, con énfasis en Rivadavia, San Rafael y Luján de Cuyo. Sobre este último, resaltó la amplia diferencia obtenida: "Cincuenta puntos respecto del segundo es una gran elección". Además, señaló que de las 18 elecciones de concejales realizadas en la provincia (desdobladas o no) el frente se impuso en 15.

Cornejo vinculó el resultado con la necesidad de dar previsibilidad económica y sostuvo que Mendoza necesita "certidumbre para el futuro inmediato". En ese sentido, defendió el acuerdo con el Gobierno nacional al afirmar que se sienten "muy a gusto en un acuerdo programático que no piensa en los dirigentes, sino en los ciudadanos que necesitan una mejor economía, crédito, mejores salarios y más empleo".

Finalmente, el mandatario llamó a cerrar la etapa electoral y retomar de lleno la gestión. "Esta noche se terminaron las elecciones. A festejar quienes trabajaron, pero mañana a seguir trabajando por una Mendoza mejor", concluyó y adelantó que continuará la agenda oficial con actividades vinculadas al desarrollo energético y productivo de la provincia.