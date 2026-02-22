Alfredo Cornejo tras los comicios en Mendoza: "Ganamos 15 de las 18 elecciones a concejales en la provincia"

Tras las elecciones municipales 2026 en Mendoza, marcadas por una baja participación y por el avance de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en territorios clave, el Gobernador Alfredo Cornejo analizó los resultados. El promedio de participación no superó el 50%, convirtiéndose en el registro más bajo desde el retorno de la democracia en la provincia.
Desde el Arena Maipú, Cornejo estuvo acompañado del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, el Diputado Nacional por Mendoza, Facundo Correa Llano y María Ángeles de Blasis.
A lo largo de su intervención, Cornejo se mostró visiblemente conforme con los resultados. Con tono firme y por momentos enfático, celebró los triunfos en los departamentos donde el frente logró imponerse.
El discurso de Alfredo Cornejo tras el triunfo electoral
En su discurso, el mandatario comenzó con un agradecimiento a los mendocinos que participaron de la jornada electoral. "Muchas gracias a ustedes que están aquí, pero también un agradecimiento especial a los mendocinos que concurrieron a votar", expresó.
Y si bien reconoció que la concurrencia fue menor a la registrada el 26 de octubre, sostuvo que "también es bueno mirar el vaso medio lleno de la gente que sí fue a votar, hizo uso de su derecho y cumplió con su obligación".
Un acuerdo programático para sostener el cambio económico
Cornejo destacó especialmente a quienes respaldaron el acuerdo entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. "Es un acuerdo programático de apoyar un cambio económico en la Argentina y un cambio en la forma de administrar el Estado en la provincia. Ese cambio es el que acordamos para el 26 de octubre y que acordamos para estas elecciones municipales", afirmó.
En distintos momentos de su discurso, hubo gestos de satisfacción y euforia, especialmente cuando el Gobernador enumeró las victorias territoriales y reivindicó el acuerdo programático con La Libertad Avanza. El clima en el escenario acompañó ese ánimo, con aplausos y celebraciones que reforzaron el tono optimista. Evolución permanente y continuidad de la gestión en Mendoza.
El gobernador aseguró que existe en Mendoza un sector amplio que "quiere ese cambio de orientación económica a nivel nacional", aun en un contexto de dificultades. "Han sufrido mucho, siguen sufriendo, pero están apostando y teniendo tolerancia para que esos cambios den resultados en su vida cotidiana", señaló.
En ese marco, remarcó que el programa de gobierno apunta a "continuar lo que se ha hecho bien en Mendoza y hacer los cambios que hagan falta, porque tenemos que ir en evolución permanente".
También dedicó un reconocimiento a las estructuras partidarias que sostuvieron el armado electoral, mencionando especialmente a Facundo Correa Llano y a Andrés Lombardi por el trabajo territorial realizado durante 2025 y 2026. "Han construido una red muy eficaz que logró canalizar este voto de apoyo", subrayó.
Balance electoral: triunfos en Rivadavia, San Rafael y Luján
En cuanto a los resultados, celebró las victorias en tres de los seis departamentos donde se eligieron concejales, con énfasis en Rivadavia, San Rafael y Luján de Cuyo. Sobre este último, resaltó la amplia diferencia obtenida: "Cincuenta puntos respecto del segundo es una gran elección". Además, señaló que de las 18 elecciones de concejales realizadas en la provincia (desdobladas o no) el frente se impuso en 15.
Cornejo vinculó el resultado con la necesidad de dar previsibilidad económica y sostuvo que Mendoza necesita "certidumbre para el futuro inmediato". En ese sentido, defendió el acuerdo con el Gobierno nacional al afirmar que se sienten "muy a gusto en un acuerdo programático que no piensa en los dirigentes, sino en los ciudadanos que necesitan una mejor economía, crédito, mejores salarios y más empleo".
Finalmente, el mandatario llamó a cerrar la etapa electoral y retomar de lleno la gestión. "Esta noche se terminaron las elecciones. A festejar quienes trabajaron, pero mañana a seguir trabajando por una Mendoza mejor", concluyó y adelantó que continuará la agenda oficial con actividades vinculadas al desarrollo energético y productivo de la provincia.