10 de abril de 2026
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General Alvear

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero

German Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de General Alvera, dio detalles en Aconcagua Radio sobre el Día de Campo.

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero.
Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero.
Por Aconcagua Radio

General Alvear se prepara para el tradicional Día de Campo, antesala de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, que se realizará el próximo sábado 11 de abril. German Herrada, presidente de la Cámara de Comercio de ese departamento, habló con Aconcagua Radio sobre cómo van los preparativos.

La cita será este sábado, en una jornada que combinará producción, cultura y gastronomía, como puntapié inicial de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026. Herrada comentó que ya está todo preparado: "Arrancamos a las 9 de la mañana con un desayuno campero, tortas fritas y yerbeado. Luego seguimos con un par de charlas técnicas y vamos a recorrer una actividad que queremos mostrar y que creemos que tiene potencial en Mendoza: la ganadería bajo riego".

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En ese sentido, explicó que las fincas tienen plantaciones de sorgo, alfalfa y otros cultivos, por lo que la idea es visibilizar este modelo para impulsar a más productores y empresas a desarrollarlo. Recordó que en Mendoza sólo se engorda el 10% de la carne que se consume. "Se trata de una actividad con alta rentabilidad, enfocada en el consumo interno, donde todavía faltan explotaciones productivas. En ese contexto, el buen valor actual de la carne abre una oportunidad para expandirla", señaló.

Luego, la jornada continuará con empanadas fritas y luego se trasladará a una carpa con capacidad para 400 personas, donde se servirá locro tradicional. Más tarde llegarán los costillares, los vacíos y otras carnes a la llama.

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Día de Campo en General Alvear.

Día de Campo en General Alvear.

Sobre las figuras políticas que estarán presentes, Herrada afirmó: "Lo más importante del Día de Campo es el lanzamiento de la Fiesta de la Ganadería. Entonces ya tenemos algunas figuras nacionales y provinciales confirmadas". Aseguró que asistirá la vicegobernadora, ministros, intendentes y otras autoridades

Día de Campo en General Alvear

El Día de Campo se comenzó a realizar en el año 2000 como una forma de presentar a la prensa nacional, provincial y regional la Fiesta Nacional de la Ganadería. La idea es vivir una jornada de muestra de la producción local y demostraciones, con shows en vivo, comidas típicas y los inigualables costillares al ensartador.

En esta edición, a las tradiciones camperas se suma este año un fuerte componente técnico y político, con espacios pensados para el análisis y el intercambio entre productores, especialistas y referentes del sector.

De esta manera, esta experiencia permite difundir la Fiesta pero también acercar a los asistentes a las costumbres y el estilo de vida rural, reforzando la identidad cultural de la región.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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