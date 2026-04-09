9 de abril de 2026
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General Alvear

El campo se reúne en General Alvear: claves del evento que abre la Fiesta Nacional de la Ganadería

Con propuestas productivas, culturales y políticas, el Día de Campo reunirá al sector ganadero en General Alvear con foco en nuevas prácticas bajo riego.

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A las tradiciones camperas se suma este año un fuerte componente técnico y político, con espacios pensados para el análisis y el intercambio entre productores, especialistas y referentes del sector.

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Ganadería bajo riego, el eje de la jornada

Uno de los principales focos estará puesto en la ganadería bajo riego, una práctica que gana terreno en la región y que será abordada desde distintas miradas técnicas.

En ese sentido, Agustín Fernández, integrante de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, adelantó que el encuentro buscará aportar herramientas y conocimientos para mejorar la producción en un contexto desafiante para el sector.

El Día de Campo se presenta así como una antesala clave de la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, consolidándose como un espacio de encuentro donde tradición e innovación se dan la mano.

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Día de Campo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Una de las actividades más tradicionales de la fiesta. Campo, producción, demostraciones, comidas típicas y los inigualables costillares al ensartador.

Comprá tu tarjeta y asegurá tu lugar en el día de campo.

¡No te lo pierdas! Una jornada única para disfrutar y compartir.

  • Muestra de Campo
  • Desayuno Campestre
  • Costillares al Ensartador
  • Shows en Vivo y Barra
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Historia del Día de Campo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Se comenzó a realizar en la edición XIX del año 2000, surgiendo la idea entre sus organizadores de presentar la Fiesta a la prensa nacional, provincial y regional en una Estancia de la zona. Esta actividad se lleva a cabo aproximadamente veinte días antes del inicio de la Fiesta.

El Dia de campo es un evento, que da comienzo a la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se comenzó a realizar en la edición XIX del año 2000, surgiendo la idea entre sus organizadores de presentar la Fiesta a la prensa nacional, provincial y regional en una Estancia de la zona. Esta actividad se lleva a cabo veinte días antes del inicio de la Fiesta.

Día de Campo, la previa de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Embed - DIA DE CAMPO - YA SE VIVE LA PREVIA DE LA FIESTA NACIONAL

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