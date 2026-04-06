7 de abril de 2026
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Autonomía Municipal

Autonomía municipal: el oficialismo pide superar la "politiquería de pelea" y avanzar con la enmienda

Tras anunciar San Rafael que continuará el proceso de creación de la carta orgánica municipal, desde el Gobierno provincial llamaron a terminar con el “debate estéril”.

Casa de Gobierno mandó un proyecto de enmienda tras el avance de San Rafael.

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Foto: Cristian Lozano
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Por un lado, el gobernador Alfredo Cornejo reclamó el fin de “la politiquería de pelea” y calificó a la discusión en torno a la presentación judicial como “un debate estéril”. Por el otro, el intendente capitalino Ulpiano Suarez, quien planteó que la autonomía se aplica de hecho, por lo que llamó a sus pares a “involucrarse más” en aspectos que son de competencia provincial, como la seguridad.

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Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez volvieron a referirse a la autonom&iacute;a municipal.

Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez volvieron a referirse a la autonomía municipal.

El Gobierno volvió a defender la enmienda para consagrar la autonomía municipal

Si bien evitó polemizar directamente con las declaraciones del intendente sanrafaelino, el primer mandatario buscó centrarse en lo que definió como “los hechos”. Afirmó que los municipios ya cuentan con autonomía en la práctica y que el proceso impulsado en el sur “no iba a cambiar sustantivamente nada”.

Hizo mención al dictamen del fiscal de Estado Fernando Simón cuando se invocó por primera vez a la Suprema Corte, quien se había expresado a favor de la suspensión de aquellas elecciones a convencionales sanrafaelinos por aparente inconstitucionalidad.

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La Legislatura iniciar&aacute; en el corto plazo la discusi&oacute;n sobre autonom&iacute;a municipal.

La Legislatura iniciará en el corto plazo la discusión sobre autonomía municipal.

En el mismo sentido, cuestionó la legitimidad del proceso en San Rafael por "baja participación electoral, falta de mayorías calificadas (no se alcanzó los dos tercios de votos en el Concejo) y deficiencias administrativas (la ordenanza no fue publicada en el Boletín Oficial)".

Insistió que la discusión de fondo puede (y debe) resolverse en la Legislatura. “Hoy tienen (por el peronismo) la oportunidad de votar la autonomía para los 18 municipios”, sostuvo. Y calificó como “estéril” continuar con la controversia judicial si existe acuerdo político en el parlamento para avanzar con la enmienda.

Ulpiano Suarez respaldó la enmienda por la autonomía y adelantó que hará aportes

El alcalde capitalino coincidió con el gobernador respecto a que la autonomía “ya se ejerce en el territorio” pese a no estar consagrada constitucionalmente. Puso como ejemplos la intervención de la Ciudad en áreas como seguridad, tránsito y tecnología aplicada al control urbano.

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Ulpiano Suarez defiende la autonom&iacute;a municipal.

Ulpiano Suarez defiende la autonomía municipal.

Por ello, destacó que el camino es profundizar el rol activo de los municipios y consideró que la instauración de la autonomía en la Constitución permitirá “simplificar y facilitar” tal gestión. No obstante, anticipó que el debate legislativo debe servir para mejorar el proyecto. Adelantó que, junto a su equipo, trabajan en posibles aportes vinculados al régimen de coparticipación; una discusión que ya se libró tiempo atrás en la Legislatura.

Suarez también llamó a dar una discusión “sin chicanas políticas” y con foco en los resultados. Advirtió que la autonomía no tendrá un impacto inmediato en la vida cotidiana, pero sí es clave en una provincia que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo. “Necesitamos municipios ágiles, eficientes y que presten mejores servicios”, concluyó.

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