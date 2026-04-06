Desesperada búsqueda de una joven de 23 años: fue vista por última vez en Ciudad

Buscan a Sofía Candela Lana Bengut, de 23 años, desaparecida desde el sábado 4 de abril.

Por Celeste Funes







El Ministerio Público Fiscal compartió información sobre Sofía Candela Lana Bengut, una joven de 23 años que fue vista por última vez el pasado sábado 4 de abril, a las 23:30 horas. Según trascendió, la oriunda de Santa Rosa circulaba por calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza. ¿Qué deben hacer quienes tengan datos de relevancia sobre la búsqueda?

Averiguación de paradero: cómo es la joven de 23 años buscada en Mendoza En el expediente abierto por averiguación de paradero, se precisa que Sofía mide aproximadamente 1.60 metros, es de tez blanca, tiene ojos de color marrón claro y lleva el cabello rubio con reflejos, por debajo de los hombros y ondulado. Además, detallan que no posee tatuajes ni piercings, tiene aritos en las orejas y una cicatriz en la pera.

Cuando fue vista por última vez, vestía un buzo tejido de lana de color gris, con pantalón de jean ajustado de color azul y zapatillas negras con blanco marca Puma.

Allegados informaron que Lana Begut se encontraba en la Ciudad de Mendoza debido a que había "venido a pasar el fin de semana". Según trascendió, habría discutido con su pareja antes de ir en dirección a calle Arístides, donde pidió un taxi en horas de la noche.

¿Qué hacer si cuento con información sobre el paradero de Sofía Lana Begut? Las autoridades pidieron que, en caso de tener contacto con ella o poder aportar datos que colaboren con su aparición, deben comunicarse de manera urgente al 911. Además, en posteos compartidos en redes sociales, su familia y amigos piden informar cualquier novedad al 2616517922 o 2615446635. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción N° 18 de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.