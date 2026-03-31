El PJ defendió el proceso de autonomía municipal en San Rafael tras la demanda del Gobierno.

La presentación judicial del Gobierno de Mendoza ante la Suprema Corte para frenar el proceso impulsado en San Rafael para lograr la autonomía municipal generó la reacción desde el Partido Justicialista (PJ) , que gobierna ese departamento. Voces opositoras salieron a defender el proceso encarado por el intendente Omar Félix.

El oficialismo anunció que irá al máximo tribunal para intentar detener la creación de la carta orgánica de ese departamento aduciendo "conflicto de poderes" y confirmó que presentará un proyecto en la Legislatura para reformar la Constitución Provincial a fin de consagrar la autonomía en las 18 comunas.

El Gobierno de Mendoza va a la Corte para frenar el proceso de autonomía municipal en San Rafael

"Llama mucho la atención, parece más una chicana política que estar en contra de un procedimiento que fue acompañado por el voto popular , como fueron las elecciones. Ayer el gobernador estuvo en San Rafael y como tiene pocas cosas para anunciar provoca esto. Genera mucha duda que el gobierno haya dejado transitar todo el proceso y ahora haga un planteo de conflictos de poderes", expresó el senador sanrafaelino Mauricio Sat a Sitio Andino.

En el mismo sentido, el presidente del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez , afirmó: " El pueblo de San Rafael votó el 22 de febrero , eligió sus convencionales". El legislador sureño remarcó que los constituyentes que crearán la carta orgánica del municipio ya fueron elegidos en las pasadas elecciones e hizo hincapié en que la demanda del Ejecutivo responde a haber perdido: "El PJ ganó. Entonces Alfredo Cornejo mandó a Hebe Casado y a Andrés Lombardi a la Corte a frenar lo que las urnas resolvieron".

En defensa de la autonomía municipal

A su vez, el Gobierno anunció que enviará a la Legislatura de Mendoza un proyecto para reformar la Constitución Provincial y consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos, a través de una enmienda del artículo 197. Al respecto, Sat declaró: "Llama la atención que recién ahora el gobierno se de cuenta de esta necesidad. Pero bienvenido sea, habrá que discutir, ver qué contenido y a qué apunta".

senadores, legislatura, camara de senadores, bloques, mauricio sat.jpg Legislador Mauricio Sat. Foto: Yemel Fil

El senador justicialista destacó la importancia de descentralizar y modernizar el Estado. Sin embargo, remarcó que el Ejecutivo debería ampliar la discusión: "Mendoza no puede perder esta oportunidad. A mi entender, hay que ir por una discusión profunda de la Constitución y no tener una mirada mezquina o parcial de solamente la parte de la autonomía municipal. Cornejo está perdiendo una oportunidad de juntar a todo el arco político".

Por su parte, Adriana Cano, presidenta del bloque del PJ en el Senado, afirmó: "Curioso timing. La propuesta de autonomía municipal que hoy anuncia Cornejo es la misma que presentamos en julio de 2024. Respetar la institucionalidad, es tratar los proyectos cuando ingresan, no cuando conviene".

La presentación del Gobierno de Mendoza ante la Suprema Corte

Para el Gobierno, la iniciativa impulsada por Félix en San Rafael "constituye una usurpación de funciones". Entre las irregularidades en las que habría incurrido el municipio, enumeraron: la falta de publicación oficial de la ordenanza, la ausencia de mayorías agravadas y la inexistencia de mecanismos de validación ciudadana.

Según la demanda presentada, el municipio convocó y eligió una convención constituyente sin habilitación provincial, lo que implicaría una captación de competencias. "Lo ocurrido en San Rafael constituye una usurpación de funciones y un avasallamiento de competencias provinciales que pone en riesgo el orden institucional", indicó el Ejecutivo.

Apertura año judicial 2025, jueces suprema corte.jpg Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Si bien aclararon que defienden la autonomía municipal, ya que está reconocida por la Constitución Nacional, aseguraron que corresponde a cada provincia reglamentar su alcance y que, en Mendoza, esa tarea es de la Legislatura, no de los municipios.

De esta manera, el oficialismo le pidió a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que suspenda cualquier avance de la convención constituyente mientras define el fondo del planteo, es decir, sobre el conflicto de poderes.

La reforma de la Constitución

El Gobierno, al mismo tiempo, enviará un proyecto a la Legislatura de Mendoza para consagrar la autonomía en la Constitución para los 18 departamentos. La nueva redacción del artículo 197 establecerá las pautas, principios y criterios que deberán respetar los municipios a la hora de fijar su ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Los ejes de la iniciativa apunta a: reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución, habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica, definición de competencias locales, y restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.

Este es un debate que se ha planteado en Mendoza en distintos momentos, con diferentes proyectos de reforma constitucional que han incluido dicha autonomía, pero ninguno avanzó en la Legislatura.