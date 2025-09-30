30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

El intendente sanrafaelino, Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en el departamento y lo que viene.

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.&nbsp;

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael. 

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
 Por Cecilia Zabala

El intendente de San Rafael, Omar Félix, habló sobre el avance del proyecto de Autonomía Municipal que el Concejo Deliberante aprobó días atrás. El jefe comunal, impulsor de la iniciativa, explicó que se trata de un paso indispensable para modernizar la gestión pública y adecuar la administración a las necesidades de los vecinos. Lo que viene.

La autonomía, una deuda pendiente en Mendoza

Entrevistado en Noticiero Andino, Félix recordó que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 consagró el principio de autonomía municipal, pero dejó librada a cada provincia su implementación. “ Solo Mendoza y Buenos Aires no tienen reglada la autonomía. En todas las demás provincias el concepto ya está vigente”, subrayó.

Lee además
Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche.
Encuentro binacional en Chile

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche: "Argentina necesita el Pacífico para crecer"
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento. video
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo
Embed - SAN RAFAEL: AUTONOMÍA MUNICIPAL - LO QUE TENÉS QUE SABER

En este sentido, destacó que la autonomía no implica crear nuevos impuestos ni organismos, sino otorgar a los municipios herramientas para resolver cuestiones cotidianas sin depender de la burocracia provincial. “Hoy para cortar un árbol, por ejemplo, necesitamos autorización de Recursos Naturales de la Provincia. Con autonomía eso se simplificaría”, ejemplificó.

“Supone una nueva forma de gestionar, de vincularse y de facilitar muchos temas que afectan a nuestros vecinos. Hay cuestiones que deben corregirse dentro de una filosofía que tiene que ver con mejorar la gestión pública”, remarcó.

Para Félix, la sociedad actual demanda un Estado más ágil y adaptado a los cambios. “Se debería avanzar en la transformación del Estado para que los servicios sean más eficientes”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/omarchafifelix/status/1973034618300310001&partner=&hide_thread=false

El camino hacia la Carta Orgánica

Actualmente, los municipios mendocinos se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece un mismo marco para realidades muy distintas. Según Félix, esta rigidez dificulta la resolución de problemas específicos en cada departamento.

“La autonomía implica dotarnos de instrumentos legales que se adapten a la realidad de cada lugar”, explicó.

El intendente detalló que el proceso contempla la redacción de una Carta Orgánica Municipal, elaborada por convencionales constituyentes elegidos por los vecinos —24 en el caso de San Rafael, el doble de los concejales actuales—.

La elección de esos convencionales podría realizarse junto a los comicios municipales, previstos para el 22 de febrero del año próximo. Una vez conformada la convención, la Carta Orgánica debe estar lista en un plazo de 90 días, con un debate profundo y amplio que involucre a toda la comunidad.

Una oportunidad para San Rafael

Félix insistió en que la autonomía es una oportunidad para San Rafael y para todos los municipios de Mendoza. “Es necesario que la Constitución de la Provincia se adapte. Tenemos que avanzar en este cambio para mejorar la vida de nuestros vecinos y hacer más eficiente la gestión pública ”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Reunión clave por la lucha antigranizo en el Sur: "Resta definir el financiamiento"

Omar Félix puso en valor la Fiesta de la Primavera y el movimiento que genera en San Rafael

San Rafael profundo: Los Parlamentos dejó atrás los paneles solares y se conectó a la red eléctrica

Estatuto del Empleado Público: gremios adelantaron que irán a la Corte y continuarán con medidas de fuerza

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Elecciones 2025 en Junín: estas son las boletas que te encontrarás para votar

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Javier Milei reconoció una desaceleración de la economía, pero se mostró confiado

LO QUE SE LEE AHORA
Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Las Más Leídas

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

El hecho ocurrió el fin de semana y las imágenes se viralizaron en las últimas horas
Imágenes sensibles

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes
Promociones turísticas

Cómo acceder a la nueva línea de créditos del Banco Nación para viajes

Te Puede Interesar

El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala
La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Por Florencia Martinez del Rio
Godoy Cruz inauguró dos proyectos habitacionales.
Trabajo conjunto Provincia–Municipio

Viviendas dignas y modernas en Godoy Cruz: Cornejo y Costarelli inauguraron dos proyectos habitacionales

Por Sitio Andino Política