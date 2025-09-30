30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Inversión histórica

Omar Félix recorrió los avances de la megaobra en la ex terminal de ómnibus en San Rafael

El intendente Omar Félix supervisó la colocación del equipamiento en el espacio externo, que será entregado simbólicamente en los próximos días.

Omar Félix recorrió la megaobra en San Rafael.

En ese contexto, el intendente Omar Félix encabezó un recorrido por cada uno de los sectores que componen la estructura edilicia allí erigida. Lo acompañó el ex intendente Emir Félix, quien durante su gestión dio los primeros pasos en esa inversión.

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche.
Encuentro binacional en Chile

Omar Félix en el Comité de Paso Pehuenche: "Argentina necesita el Pacífico para crecer"

La Megaobra en San Rafael cada vez más cerca de hacerse realidad

“Ya estamos con los últimos detalles, vistiendo la obra con el equipamiento del solado externo. Ya están listas las sombrillas y se avanza con tareas de pintura. Ya queda muy poco para poder empezar a disfrutar del espacio”, expresó la Secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, quien también integró la recorrida.

Por sus dimensiones y las características de la inversión, sin dudas que entra en la historia de las obras municipales. Ya desde un principio, significó una generación de más de 120 puestos de trabajo y, pese al contexto socioeconómico que atraviesa el país, el Municipio sostuvo el ritmo de trabajo.

Vale recordar que todo esto va de la mano con la licitación de los locales comerciales. Los pliegos ya se encuentran en el Concejo Deliberante para su análisis, y -una vez aprobados- se podrá generar el proceso de adjudicación a las propuestas que se presenten. El objetivo es garantizar la transparencia de dicho proceso.

