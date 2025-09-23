Omar Félix puso en valor la Fiesta de la Primavera y el movimiento que genera en San Rafael

Para Omar Félix, estos eventos son una oportunidad para "dinamizar la economía" de San Rafael. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael.

Eventos masivos en San Rafael: convocatoria récord en el Parque Yrigoyen El evento reunió a cerca de 80 mil personas, desde sanrafaelinos hasta alvearenses, malargüinos, sancarlinos, tunuyaninos y vecinos de departamentos del Gran Mendoza, quienes disfrutaron del tradicional festival “Primavera en el Parque”, una propuesta gratuita que reunió ferias y actividades para todas las edades.

Primavera en el Parque 2025, San Rafael 02 La Fiesta de la Primavera en San Rafael reunió alrededor de 80 mil personas. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael El intendente Omar Félix destacó la relevancia de este tipo de encuentros, que no solo ofrecen espacios de recreación y disfrute para jóvenes y familias, sino que también representan un fuerte movimiento económico en San Rafael. “Este panorama nos genera un gran movimiento de personas que incide positivamente en la economía local. Más allá de los que se alojan, están los que compran en nuestros comercios, toman nuestros taxis y remises o los que utilizan los servicios de gastronómicos, entre otros”, señaló.

Tras la convocatoria, el jefe comunal también remarcó que “fue un día excepcional": "Siempre es bueno llevarle alegría a la comunidad en estos momentos difíciles. Contribuye al turismo y es importante en un momento en el cual los números son complicados para el sector. Estos eventos movilizan y ayudan a nuestros prestadores, al sector gastronómico y al comercio”.

Turismo y movimiento económico: el impacto de la Fiesta de la Primavera La celebración también atrajo turistas oriundos de San Luis, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires e incluso de Chile. A la concurrencia se sumó la participación de foodtrucks, artesanos y emprendedores, que ofrecieron sus productos en el predio, ampliando la propuesta cultural y gastronómica. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) “El gran objetivo de esto es el disfrute de los jóvenes y sus familias, pero también una oportunidad importante de dinamizar la economía sanrafaelina”, subrayó Félix, en referencia al impacto positivo que dejan los eventos masivos en San Rafael.