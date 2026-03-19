19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Cambios en el gabinete de San Rafael en medio de la crisis de ingresos y el clima político

El intendente de San Rafael renovó su gabinete con nuevos funcionarios y descartó que tenga que ver con las elecciones. Quiénes son los nuevos funcionarios.

El nuevo equipo de gestión del intendente Omar Félix.&nbsp;

El nuevo equipo de gestión del intendente Omar Félix. 

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Política

El intendente de San Rafael, Omar Félix realizó cambios en su Gabinete para oxigenar la gestión. Félix descartó que la decisión esté vinculada a las elecciones. Así, este jueves Omar Félix presentó a los nuevos funcionarios que formarán parte de su gabinete.

“Decidimos una renovación del gabinete sumando personas jóvenes y apoyadas por otras con experiencia”, indicó el intendente.

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Del mismo modo agregó que “así como se registra una caída de ingresos en el sector público también lo estamos viendo en los vecinos”.

Quiénes son los nuevos funcionarios

  • El nuevo secretario de Hacienda es el contador Sebastián Sáenz, quien se venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo Económico de la comuna.
  • En tanto, Marcelo Gómez, quien se venía desempeñando como titular de la cartera económica, será el nuevo contador General del municipio.
  • Mientras que la ex presidenta del Concejo, que estuvo a cargo de la intendencia, Cristina Da Dalt se convirtió en la nueva Tesorera Municipal.
  • Por su parte, el contador Ángel Brancato, asumirá el cargo de subsecretario de Desarrollo Económico del municipio.

Félix destacó que los cambios “son parte de los procesos de gestión a lo que estamos abocados hoy”.

Y descartó que esté vinculado a las elecciones: "Recién salimos de un proceso electoral. No podemos estar todo el tiempo de campaña política, eso tiene que ser lo menos. Nosotros pensamos solo en el trabajo de gestión y lo que necesitan los vecinos”.

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