Omar Félix salió con los tapones de punta contra Caputo y lo mandó a estudiar

El intendente de San Rafael, Omar Félix, en el teatro griego Frank Romero Day. Foto: Cristian Lozano

Por Cecilia Zabala







En la previa al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026, el intendente de San Rafael, Omar Félix, cuestionó con dureza al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que el jueves estuvo en Mendoza y les pidió a los gobernadores e intendentes bajar impuestos.

Félix llegó al teatro griego Frank Romero Day para participar del Acto Central que fue reprogramado. Allí, aprovechó la ocasión para responderle al ministro Caputo, quien durante su exposición en el Séptimo Foro de Inversiones, lanzó ese pedido para los gestores provinciales y municipales.

En diálogo con Sitio Andino, Félix le respondió al funcionario de Javier Milei: "Primero va a tener que estudiar: los intendentes no tienen impuestos, tienen tasas municipales. En segundo lugar las tasas están en su piso y con un nivel de incobrabilidad altísimo porque la gente no las puede pagar".

Además, Félix señaló que "ha caído la coparticipaciíon de los municipios de una forma tremenda". "La segunda quincena de febrero, comparada de manera interanual (es decir, con febrero de 2025) está por debajo en un 14%", advirtió.

"Lo que le sugeriría al ministro es que empiece a pensar cómo hace crecer la economía, en vez de mirar cómo achicamos, cómo hace para que la gente gane más, esté mejor y la producción valga más", lanzó. *Con información periodística de Pablo Segura