9 de marzo de 2026
Sitio Andino
Desde New York

Los guiños de Javier Milei a Trump y China en medio de la guerra en Irán

Javier Milei dijo que el conflicto bélico "no es por petróleo sino geopolítica" y que Estados Unidos encabeza un "reordenamiento político".

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei habló este lunes de los conflictos bélicos en Medio Oriente. Dijo que Estados Unidos apunta a un reordenamiento político, que la Argentina tiene que "aprovechar" y adelantó que Cuba será intervenida. Además, sostuvo que "caerán" varios socios comerciales que "ensucian" a China.

China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, declaró el libertario desde Nueva York, donde participará de la Argentina Week 2026.

A su vez, al hablar de la administración de Donald Trump, sostuvo que el estadounidense busca conquistar la paz entre Ucrania y Rusia, y garantizó que ese gobierno intervendrá en Cuba. “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, afirmó en declaraciones a FM Now.

“Muchos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica. Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

Javier Milei y la guerra en Irán

Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda" sino que desarrollaba material nuclear. “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”.

Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región. Hasta este momento, Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica, se notaba con plena claridad la forma de trabajo donde era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos", señaló el mandatario, según Noticias Argentinas.

La posición de la Argentina de Milei

El Presidente también reveló que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó.

Por último, destacó la organización la Argentina Week y planteó que la administración libertaria mostrará al país “como una oportunidad de negocios”, por lo que, durante su discurso, utilizará las “herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión”.

