El Gobierno de Mendoza celebró un ranking en empleo privado, aunque el dato viene con baja

El Gobierno de Mendoza celebró la posición de la provincia en el tercer puesto en un ranking nacional del Sistema Integrado Previsional Argentino vinculado al empleo privado registrado y lo atribuyó a la gestión del presidente Javier Milei . A su vez, el informe señaló un dato negativo para Mendoza, con una caída del 0,6% .

El estudio muestra cifras correspondientes al periodo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 y un listado de la evolución del trabajo "en blanco" de las distintas provincias del país ordenadas según su situación. En los primeros puestos aparecen Neuquén (3,4%) y Río Negro (0,7%), donde Vaca Muerta es el gran impulsor de la actividad económica.

Luego, en la tercera posición está Mendoza . Esto fue destacado desde el Ejecutivo . Sin embargo, el informe marca a la provincia con una baja del -0,6% en la variación del empleo registrado.

"Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente Javier Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta", destacaron desde el Gobierno.

En el mismo sentido, se publicó: "Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina". Asimismo, señaló: "Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo".

Repercusiones en la oposición

El "tuit" del Gobierno generó repercusión en la oposición, que salió a criticar el Ejecutivo. Una de las referentes que reaccionó fue Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza. "El tipo festeja la caída del empleo en la Provincia que gobierna", afirmó. Otro dirigente kirchnerista que salió al cruce fue Lucas Ilardo, que se preguntó: ¿Qué festeja? La legisladora provincial peronista Adriana Cano también apuntó contra el mandatario: "Nos gobierna en el enemigo".

A nivel nacional también hubo reacción. Una de ellas fue la del diputado nacional Nicolás Trotta señaló: "Gobernador, su propio gráfico muestra que Mendoza tiene una caída del 0,6% de empleo privado. Eso no es crecimiento. Es caída. El número es negativo. El relato, positivo. Mientras tanto, acompañan y aplauden la destrucción productiva de la Argentina".