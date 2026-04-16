El Gobierno de Mendoza adjudicó la millonaria obra de ampliación del Hospital Notti.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti con el que apuntan a descomprimir el edificio actual, sumando infraestructura y tecnología . La obra forma parte del Master Plan del nosocomio, con una inversión de más de $38 mil millones.

A través del decreto 662, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la adjudicación del proyecto a una unión transitoria de empresas integrada por Procon SRL, Tolcon SA y Sanco SA, tras la evaluación de siete ofertas presentadas.

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La decisión se basó en criterios de competitividad económica, cumplimiento integral de los pliegos y evaluación técnica favorable, en línea con lo establecido por la normativa vigente en Mendoza. Se adjudicó por un monto de $31.684.998.173 con un acopio del 20%.

Según el Gobierno, este proyecto consolidará al Hospital Notti como "el referente pediátrico indiscutido del Centro-Oeste argentino, permitiendo trasladar toda la actividad ambulatoria a un nuevo edificio independiente del bloque de internación y emergencias ".

Cómo será el nuevo Centro Ambulatorio en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti

La construcción será de más de 6.000 m² en un predio contiguo al hospital actual, sumando infraestructura y tecnología, con sistemas de protección sísmica de última generación. Actualmente, en el lugar ya comenzaron los trabajos de movimiento de suelo y replanteo.

Detalles del nuevo Centro Ambulatorio:

Más de 6.000 m² cubiertos destinados exclusivamente a la atención de consultas externas y especialidades pediátricas .

. El edificio contará con aislación sísmica , una partida de alta complejidad que garantiza la operatividad total del centro de salud ante eventos telúricos de gran magnitud.

, una partida de alta complejidad que garantiza la operatividad total del centro de salud ante eventos telúricos de gran magnitud. Separación del área ambulatoria para optimizar la circulación de pacientes, reducir los tiempos de espera y mejorar el entorno de recuperación para los niños internados en el edificio principal.

La construcción de este Centro forma parte del plan maestro de modernización del Hospital Notti, que ya ejecuta otras obras complementarias: la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos, la creación de un nuevo módulo de consultorios externos y los avances en el sector de cirugía cardiovascular, que incorporará una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.