Mendoza retrasa la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio del Notti: cuál es el motivo

El Gobierno reprogramó el llamado para ampliar la participación de oferentes. La obra prevé una inversión superior a $27.000 millones y un edificio sustentable.

El Gobierno de Mendoza decidió reprogramar la licitación para construir el nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Notti, una obra considerada clave dentro del plan de modernización de la infraestructura sanitaria provincial. La medida responde a pedidos técnicos y económicos de las empresas interesadas.

Una obra histórica para el Notti tendrá nueva fecha: qué motivó la decisión

La apertura de sobres, inicialmente prevista para noviembre, se realizará finalmente el lunes 1 de diciembre a las 10 en el salón Patricias del cuarto piso de Casa de Gobierno.

Según informó la provincia, la prórroga responde a un pedido de las empresas oferentes, que solicitaron más tiempo para analizar los aspectos técnicos y económicos del proyecto. La decisión busca ampliar la participación, fortalecer la competencia y garantizar un proceso licitatorio más transparente y competitivo.

El proyecto prevé una inversión oficial de $27.237 millones y un plazo de ejecución calculado en 540 días corridos. Se trata de una de las obras más relevantes del sistema de salud pública provincial, tanto por su escala como por la incorporación de tecnologías inéditas en el país.

Uno de los elementos más destacados será la instalación de aisladores sísmicos de base, un recurso de ingeniería aplicado por primera vez en un hospital público argentino. Estos dispositivos permiten desacoplar el movimiento del suelo de la estructura, lo que reduce el impacto de los terremotos y garantiza la operatividad continua del edificio incluso después de un sismo severo, un aspecto especialmente relevante en una provincia de alta sismicidad como Mendoza.

El nuevo edificio fue diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud. Se levantará en un terreno anexo al actual hospital, ubicado entre avenida Bandera de los Andes y el lateral del Acceso Este, en Guaymallén. Contará con subsuelo, planta baja y dos pisos superiores, alcanzando una superficie total de 12.725 m².

La arquitectura del Centro Ambulatorio fue planificada bajo criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, incorporando parasoles, terrazas listas para paneles fotovoltaicos, calefones solares y sistemas de climatización VRF de bajo consumo.

La construcción del Centro Ambulatorio forma parte del plan maestro de modernización del Hospital Notti, que ya ejecuta otras obras complementarias: la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos, la creación de un nuevo módulo de consultorios externos y los avances en el sector de cirugía cardiovascular, que incorporará una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.

Estas intervenciones permitirán ampliar la capacidad de atención, mejorar la infraestructura crítica y consolidar al Notti como principal referente regional en salud infantil de alta complejidad.

