El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

El Gobierno de Mendoza anunció la licitación para la construcción del nuevo Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti , una obra fundamental que marca el inicio del ambicioso Master Plan de modernización de este nosocomio clave para la infancia de Mendoza y la región Cuyo.

Con un presupuesto oficial de $27.237 millones y un plazo de ejecución de 540 días , el moderno edificio se levantará en el terreno contiguo al hospital, ubicado estratégicamente en la intersección de Bandera de los Andes y la lateral del Acceso Este. La superficie total a construir será de 12.725 m² , distribuidos en subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

El nuevo Centro Ambulatorio estará ubicado en el terreno contiguo al hospital Humberto Notti.

Uno de los aspectos más destacados y que posiciona a esta obra a la vanguardia nacional es la implementación de aisladores sísmicos de base . Esta tecnología, que se aplicará por primera vez en un hospital público de la Argentina , es crucial para una provincia de alto riesgo sísmico como Mendoza.

Estos dispositivos tienen la función de desacoplar el movimiento del suelo de la estructura del edificio, logrando reducir drásticamente el impacto de un sismo severo. En la práctica, esto asegurará la operatividad plena del hospital incluso inmediatamente después de un terremoto de gran magnitud.

Frente a esta renovación, el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Rodolfo Montero, expresó: "La construcción del Centro Ambulatorio en el Notti es una decisión estratégica que consolida al hospital pediátrico más importante del oeste argentino. Invertir en salud infantil es invertir en el futuro de nuestra provincia y en el bienestar de nuestros chicos y sus familias".

Centralización y modernización de la atención

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el nuevo edificio permitirá reordenar y centralizar la atención ambulatoria que actualmente se encuentra dispersa. "Todo se concentrarán en un solo lugar", advirtieron desde el nosocomio y dieron a conocer detalles del proyecto:

Consultorios especializados (actualmente ubicados frente al Notti y en edificios alquilados).

Gabinetes de diagnóstico.

Servicios de rehabilitación, oncología.

Hospital de Día.

centro ambulatorio en el notti 3 Según refirieron las autoridades del Notti, toda la atención se concentrará en un mismo lugar.

Asimismo, las autoridades del Notti explicaron que el cambio principal radica en la centralización de la atención ambulatoria. "Todas las consultas externas de las diferentes especialidades pediátricas se trasladarán al nuevo edificio. Esto facilitará el acceso de los pacientes y sus familias a los consultorios, evitando la congestión en el edificio principal”, detallaron.

Por otro lado, se conoció que se construirá un moderno y confortable Hospital de Día, un área específica que permitirá realizar tratamientos y procedimientos que no requieren internación, como la administración de medicación endovenosa, transfusiones, estudios diagnósticos y terapias ambulatorias, todo en un entorno más adecuado para los niños.

Guardia, hospital pediátrico, notti.jpg La incorporación del nuevo edificio permitirá la descongestión de la atención en un mismo lugar.

Diseño sustentable y eficiente

El proyecto arquitectónico también incorpora criterios contemporáneos de eficiencia energética y sustentabilidad. El diseño incluirá:

Parasoles para el control solar.

Terrazas preparadas para la instalación de paneles fotovoltaicos y calefones solares.

Sistemas de climatización VRF de bajo consumo.

De esta manera, la provincia avanza con una obra de infraestructura sanitaria que no solo modernizará la atención pediátrica, sino que también establece un nuevo estándar en seguridad y eficiencia constructiva a nivel nacional.