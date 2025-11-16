De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 del Telekino de este domingo 16 de noviembre dejó un nuevo multimillonario en la Argentina , quien acertó los 15 números de la modalidad "Tradicional" del popular juego de azar que organiza el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires.

El afortunado apostador adquirió su cartón en una agencia de la Ciudad de Buenos Aires y se hizo acreedor de un increíble pozo de $3.764.924.084 , además de un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetro, dos casas estilo americanas (una de ellas amueblada), un crucero por Brasil para dos personas, dos camionetas 0 kilómetro y un viaje a México para dos personas.

Los números del cartón de la fortuna fueron 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 , con los cuales el jugador acertó los quince de la modalidad "Tradicional" y se llevó el pozo récord del Telekino.

Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que del monto total, el apostador se quedará con unos $2.714.510.265 .

Cuál es el pozo estimado para el próximo sorteo del Telekino

Desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires informaron que el pozo estimado para el sorteo 2403 del próximo domingo 23 de noviembre será de $350.000.000. En tanto que para el ganador o ganadores del premio mayor en el Tradicional, el pozo estimado es de $170.000.000 y un viaje a Río de Janeiro para dos personas.

Todos los ganadores del sorteo 2402 del Telekino del domingo 16 de noviembre

Color de cartón: rojo

Tradicional: 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25

Ganadores con 15 aciertos : en este caso hubo un ganador, que se llevó un pozo de $3.764.924.084 (más los premios extras).

Ganadores con 14 aciertos: hubo 26 ganadores, que se llevan $413.783 cada uno.

Ganadores con 13 aciertos: hubo 862 ganadores, que se llevan $37.673 cada uno.

Ganadores con 12 aciertos: hubo 10.389 ganadores, que se llevan $10.719 cada uno.

Próximo sorteo: domingo 23 de noviembre.

Resultados del REKINO 2402 del domingo 16 de noviembre

02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25

Ganadores: hubo 33 ganadores, que se llevan $120.744 cada uno.

Premios con el número de cartón de Telekino

595.020 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 669.760 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 741.446 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 789.587 , de provincia de Buenos Aires.

, de provincia de Buenos Aires. 827.967, de provincia de Buenos Aires.

Se llevan $1.700.000 cada uno

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un popular juego familiar de lotería organizado desde 2022 por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (previamente lo administró la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán), creado en abril de 1992.

Consiste en la extracción individual, desde un bolillero o aparato de sorteo, sin reposición, de quince bolillas de entre una serie de veinticinco, numeradas en forma correlativa desde el 1 (uno) al 25, ambos inclusive, las que se habrán introducido previamente en el citado bolillero.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25. Se realiza un sorteo semanal en el que se extraen 15 bolillas, mediante las cuales se determinará si hubo ganador con 15 aciertos, quien se llevará el pozo máximo.

De no haberlo, el pozo queda vacante y se buscarán ganadores con 14 y de no resultar ningún ganador se buscarán los que hayan obtenido 13, y así sucesivamente hasta llegar a 12. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino.

El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios otorga el Telekino?

Además de los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón distintos premios como casas, autos, electrodomésticos, viajes y premios en efectivo. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

¿Cuándo se sortea el Telekino?

El Telekino se sortea todos los domingos a las 15 y puede seguirse en vivo por Canal 9 (Buenos Aires) o desde el streaming oficial del juego.

¿Cómo se cobran los premios del Telekino?

Sólo se pagarán premios a aquellos tenedores de cupones ganadores que presenten los mismos al momento del cobro.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (15 y 14 aciertos), que serán pagados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Cabe recordar que el premio sufrirá una retención impositiva, que representa el 31% del 90% del total de premio.