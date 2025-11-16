16 de noviembre de 2025
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

En medio del profundo dolor, los vecinos de Tupungato colaboraron con los familiares para el sepelio. Los jóvenes eran pareja y vivieron un accidente vial en la madrugada de este domingo.

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.

 Por Carla Canizzaro

La comunidad de Tupungato se encuentra profundamente conmocionada tras la muerte de dos jóvenes que fallecieron en un accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo. Las familias de las víctimas solicitaron la colaboración de los vecinos para poder llevar adelante el sepelio de Tomás Bragado, de 17 años, y de su pareja, Guadalupe Fernández, de 18.

El trágico hecho tuvo lugar en Tupungato, en la zona de avenida Correa, donde la motocicleta en la que viajaban impactó violentamente, provocándoles la muerte. Ante el pedido de las familias, la comunidad respondió con gran solidaridad, permitiendo que los sepelios pudieran realizarse.

Qué se sabe del siniestro que terminó con dos jóvenes fallecidos en Tupungato

El accidente vial ocurrió cerca de la 1.10 en avenida Correa, en inmediaciones de la Bodega Covitu. Según las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Mondial que circulaba en sentido Este–Oeste terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

En el rodado viajaban dos jóvenes: el conductor, identificado como Tomás Bragado, de 17 años, y su acompañante, Guadalupe Fernández, de 18. Por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el dominio de la motocicleta, lo que provocó el fuerte choque contra la estructura metálica.

móvil policial, operativos, mendoza, policía
La comunidad de Tupungato se encuentra profundamente conmocionada tras la muerte de dos jóvenes

Tras el aviso al 911, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar y constataron la muerte de ambos ocupantes. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal Carlos Frías, quien ordenó las actuaciones de rigor, el trabajo de Policía Científica y la intervención del área de Investigaciones para determinar la mecánica del siniestro.

*Con información de Abigail Romo

Temas
