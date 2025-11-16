Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.

El trágico hecho tuvo lugar en Tupungato, en la zona de avenida Correa, donde la motocicleta en la que viajaban impactó violentamente, provocándoles la muerte. Ante el pedido de las familias, la comunidad respondió con gran solidaridad, permitiendo que los sepelios pudieran realizarse.

Qué se sabe del siniestro que terminó con dos jóvenes fallecidos en Tupungato El accidente vial ocurrió cerca de la 1.10 en avenida Correa, en inmediaciones de la Bodega Covitu. Según las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Mondial que circulaba en sentido Este–Oeste terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

En el rodado viajaban dos jóvenes: el conductor, identificado como Tomás Bragado, de 17 años, y su acompañante, Guadalupe Fernández, de 18. Por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor habría perdido el dominio de la motocicleta, lo que provocó el fuerte choque contra la estructura metálica.

móvil policial, operativos, mendoza, policía La comunidad de Tupungato se encuentra profundamente conmocionada tras la muerte de dos jóvenes Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Tras el aviso al 911, personal policial y servicios de emergencia llegaron al lugar y constataron la muerte de ambos ocupantes. Minutos después se hizo presente el ayudante fiscal Carlos Frías, quien ordenó las actuaciones de rigor, el trabajo de Policía Científica y la intervención del área de Investigaciones para determinar la mecánica del siniestro. *Con información de Abigail Romo