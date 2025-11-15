15 de noviembre de 2025

Tragedia en San Rafael: una pareja cayó de la moto y falleció el conductor

Tragedia en San Rafael: una pareja cayó de la moto y falleció el conductor

Foto: ilustrativa
 Por Luis Calizaya

Un accidente vial ocurrió en la localidad de Villa Atuel, en San Rafael, cuando una pareja que viajaba en moto perdió el control y ambos cayeron sobre la calzada. Como consecuencia de la caída, murió el conductor, de 49 años; la acompañante, de 57, permanece hospitalizada. El hecho no involucró a otros vehículos.

Fatal accidente vial en Villa Atuel

Cerca de las 16 del sábado, las dos personas circulaban por calle Apague (s/n) cuando, en un sector donde llovía con intensidad, el conductor de 49 años perdió el control del rodado y ambos cayeron sobre la vía.

Personal del Servicio Coordinado de Emergencias arribó al lugar y los trasladó al hospital local. El conductor ingresó en estado grave y, pese a la atención médica, falleció horas después.

Aunque la causa concreta del accidente aún se investiga, se sospecha que el mal estado del tiempo contribuyó al siniestro. Defensa Civil informó fuertes precipitaciones y ocasional caída de granizo sobre la Ruta 143, en el tramo entre Arroyo Las Peñas y El Divisadero, zona cercana al lugar del accidente.

