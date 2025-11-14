14 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Obras en ejecución en San Rafael

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la recuperación de la Ruta 220, camino clave hacia El Sosneado

Con perfilado, áridos y equipos pesados, la Dirección Provincial de Vialidad busca dejar transitable el camino que conecta con la zona del accidente de 1972

image
Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos para reabrir la Ruta 220 en El Sosneado del departamento de San Rafael, una traza de ripio que conecta con el sitio donde se estrelló el vuelo en 1972 a 3600 metros de altura. Actualmente, la ruta está habilitada al tránsito para todo tipo de vehículos desde su inicio, en la intersección con la Ruta Provincial 101, a poco más de un kilómetro de la Ruta Nacional 40, hasta el arroyo Blanco.

El resto del recorrido está intransitable y, por lo tanto, cerrado al tránsito, como ocurre todos los años durante la temporada otoño-invierno, por las nevadas que afectan a la zona. Por eso, para esta época del año, la Dirección Provincial de Vialidad comienza los trabajos para devolver la transitabilidad al trayecto completo, que se iniciaron esta semana.

image

Las tareas incluyen el perfilado del camino, la colocación de materiales áridos, el tratamiento de afloramientos rocosos y la utilización de equipos pesados como motoniveladoras, camiones regadores, palas cargadoras y volcadores.

El jefe de la Zona Sur de la DPV, Carlos Sánchez, brindó detalles sobre las tareas específicas que se están llevando a cabo, que incluyen el “perfilado del camino y el aporte de materiales áridos, trabajando con motoniveladoras y camiones regadores”. Estos trabajos iniciales buscan nivelar y asegurar la superficie del camino después del impacto de las nevadas invernales que afectaron la zona.

Pero este camino no solo tiene importancia desde lo vial. También se trata de una vía utilizada por los productores caprinos de la zona y por turistas que cada año recorren este paraje de la precordillera. “Este es un camino turístico muy importante para San Rafael, pero también para la ciudad de Malargüe, que está distante a solo 50 kilómetros”, subrayó Sánchez.

La Dirección Provincial de Vialidad reabrirá la Ruta 220

Embed - SAN RAFAEL: TRABAJAN PARA REABRIR LA RUTA 220

