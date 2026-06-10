10 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael: continúan las obras en centros de salud y reubican la atención

Desde el Área Sanitaria de San Rafael informaron que la atención continúa garantizada mediante espacios alternativos mientras avanzan las obras.

Centros de salud en San Rafael.

Centros de salud en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El responsable del Área Sanitaria de San Rafael, Iván Gómez, brindó detalles sobre las diferentes obras de refacción y mejora que se están llevando adelante en centros de salud dependientes del Gobierno provincial en distintos puntos del departamento.

Los trabajos buscan optimizar la infraestructura sanitaria y mejorar las condiciones de atención para los vecinos, sin interrumpir la prestación de los servicios médicos.

Rama Caída: una remodelación integral después de 50 años

Uno de los proyectos más importantes se desarrolla en el Centro de Salud de Rama Caída, donde se ejecuta una renovación integral del edificio. Según explicó Gómez, después de más de cinco décadas se están realizando mejoras significativas que incluyen la renovación completa del techo, los baños y otros sectores de la institución.

La obra se encuentra en su etapa final y, mientras continúan los trabajos, la atención médica se brinda en las instalaciones del Centro de Jubilados de Rama Caída, espacio que fue cedido para garantizar la continuidad de los servicios.

Malvinas: la atención se trasladará temporalmente

Otro de los establecimientos que será intervenido es el Centro de Salud de Malvinas. Las obras comenzarán en aproximadamente dos semanas y, durante ese período, la atención se trasladará al edificio donde anteriormente funcionaba el Registro Civil del distrito.

Desde el Área Sanitaria señalaron que esta medida permitirá mantener la atención habitual mientras se ejecutan las mejoras edilicias previstas.

También realizan tareas en Colonia Elena

A los trabajos en Rama Caída y Malvinas se suman las tareas de reparación que actualmente se desarrollan en el Centro de Salud de Colonia Elena.

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre el alcance de las intervenciones, desde el organismo remarcaron que forman parte de un plan de mejoras destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria en distintos sectores del departamento.

Mejorar la atención y las condiciones edilicias en los centros de salud de San Rafael

Las obras forman parte de una serie de intervenciones impulsadas para modernizar y poner en valor los establecimientos de salud, garantizando espacios más seguros, cómodos y adecuados tanto para los profesionales como para los pacientes.

Desde el Área Sanitaria destacaron que, pese a las refacciones, la atención médica continuará prestándose con normalidad mediante la utilización de espacios alternativos en los distritos afectados.

Embed - TRABAJOS DE MEJORAS EN CENTROS DE SALUD

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