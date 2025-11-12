12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Infancias en movimiento

San Rafael lanzó las "Estaciones de Juego", un espacio para jugar, compartir y crear comunidad

La iniciativa en San Rafael recorrerá plazas y espacios públicos con actividades gratuitas, tradicionales y predeportivas.

Estaciones de Juegos en San Rafael.

"Estaciones de Juegos" en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Este miércoles comenzaron las “Estaciones de Juegoen el departamento de San Rafael, una serie de actividades recreativas que se extenderá por diferentes barrios. La iniciativa, impulsada por el programa El Convite del Juego se centra en la participación de los niños y los adolescentes en diferentes propuestas lúdicas.

La iniciativa comienza con cuatro estaciones infantiles, iniciando en este miércoles en Barrio Constitución (Gutenberg y Paula Albarracín).

Lee además
de san rafael al podio nacional: silvina sosa conquisto al jurado con su torta de chocolate y naranja video
Historias que inspiran

De San Rafael al podio nacional: Silvina Sosa conquistó al jurado con su torta de chocolate y naranja
san rafael inicia una nueva temporada en su sala de extraccion de miel
Innovación y trabajo conjunto

San Rafael inicia una nueva temporada en su Sala de Extracción de Miel
image

Fomentar un sentido de comunidad en San Rafael

“El objetivo es crear espacios para jugar, charlar y ampliar las actividades diseñadas específicamente para los adolescentes. El programa busca ser una plataforma para que los jóvenes compartan sus ideas y se sientan escuchados, fomentando un sentido de comunidad”, destacó Diego Leccese del Convite del Juego.

Las actividades ofrecidas son diversas, abarcando desde juegos tradicionales y clásicos hasta actividades predeportivas. Incluso la propuesta está abierta a que los propios adolescentes propongan las actividades que les gustaría practicar.

image

La programación continúa el miércoles 19 en la Plaza de Independencia en Barrio San Martín, el miércoles 26 en la Plaza Espínola en Pueblo Diamante y, finalmente, -el miércoles 3 de diciembre- en el SUM del Barrio del Molino.

La participación es libre, gratuita y abierta a todos, sin importar su barrio de residencia. “Pueden acercarse de cualquier punto, solo hay que tener ganas de jugar”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

En millones de pesos, cuánto aportará la Provincia para la lucha antigranizo en el Sur

El Concejo Deliberante de San Rafael cumple 150 años e invita a diseñar su logo conmemorativo

La provincia le prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Trágico fin de semana en Mendoza: cuatro muertos en accidentes viales en menos de 48 horas

Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

LO QUE SE LEE AHORA
Pioneros de la década del 30 (Foto gentileza Archivo Histórico Malargüe).   video
Aniversario Departamental

Malargüe abre su cápsula del tiempo y revive los sueños del año 2000

Las Más Leídas

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la liga argentina 2025
Definición

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La docente de 31 años fue encontrada sin vida dentro de una camioneta Fiat Fiorino blanca  video
Dolor

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

La justicia investiga el móvil de la agresión.
Rodeo de la cruz

Brutal agresión a un menor a la salida de una escuela en Guaymallén

Te Puede Interesar

Una familia requiere en Mendoza 447 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en octubre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Por Facundo La Rosa
La inflación en Mendoza alcanzó el 2,4 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza fue la más alta de los últimos seis meses

Por Facundo La Rosa
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Por Carla Canizzaro