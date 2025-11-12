San Rafael lanzó las "Estaciones de Juego", un espacio para jugar, compartir y crear comunidad

Este miércoles comenzaron las “Estaciones de Juego ” en el departamento de San Rafael , una serie de actividades recreativas que se extenderá por diferentes barrios. La iniciativa, impulsada por el programa El Convite del Juego se centra en la participación de los niños y los adolescentes en diferentes propuestas lúdicas .

La iniciativa comienza con cuatro estaciones infantiles, iniciando en este miércoles en Barrio Constitución (Gutenberg y Paula Albarracín).

“El objetivo es crear espacios para jugar, charlar y ampliar las actividades diseñadas específicamente para los adolescentes. El programa busca ser una plataforma para que los jóvenes compartan sus ideas y se sientan escuchados, fomentando un sentido de comunidad” , destacó Diego Leccese del Convite del Juego.

Las actividades ofrecidas son diversas, abarcando desde juegos tradicionales y clásicos hasta actividades predeportivas . Incluso la propuesta está abierta a que los propios adolescentes propongan las actividades que les gustaría practicar.

La programación continúa el miércoles 19 en la Plaza de Independencia en Barrio San Martín, el miércoles 26 en la Plaza Espínola en Pueblo Diamante y, finalmente, -el miércoles 3 de diciembre- en el SUM del Barrio del Molino.

La participación es libre, gratuita y abierta a todos, sin importar su barrio de residencia. “Pueden acercarse de cualquier punto, solo hay que tener ganas de jugar”, concluyó.