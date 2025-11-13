Lanzan "San Rafael se disfruta seguro", la nueva campaña de protección al turista Foto: captura

Las altas temperaturas, sumadas a las próximas vacaciones de verano, incitan a la población mendocina a dirigirse a espejos de agua cercanos, como acequias y cauces de riego, para refrescarse. Sin embargo, el riesgo para la vida en esos lugares es elevado, por lo que la Cruz Roja y Pampa Energía ofrecerán capacitaciones al público en la tercera edición de "San Rafael se disfruta seguro".

De qué trata "San Rafael se disfruta seguro": cuidar la vida y el ambiente Con el objetivo de explicar las medidas de prevención y cuidado para turistas y residentes, Cecilia Expósito, de la Cruz Roja, detalló a Noticiero Andino cuándo y quiénes pueden participar de las capacitaciones: "Se realizará el martes 18 (noviembre), de 9 a 12, en el Hotel Tower. Es abierta al público, y está destinada también a prestadores turísticos y medios de comunicación. Tenemos un cupo para 100 personas".

En su tercera edición, Expósito explicó que las actividades tienen dos objetivos centrales. Pampa Energía detallará los riesgos de ingresar a los cauces de riego: "Van a hablar sobre el comportamiento del cauce y de las presas; también participará personal de Irrigación para indicar qué canales están habilitados y cuáles no".

La Cruz Roja, por su parte, abordará primeros auxilios: "Trabajaremos prevención y atención ante golpes de calor y la picadura de animales ponzoñosos; además, Defensa Civil de la Municipalidad acompañará con pautas sobre puntos de evacuación que se han trabajado para la zona de Valle Grande".

Javier Membrives, jefe de Operaciones de Pampa Energía, señaló que la campaña busca "reforzar conceptos sobre los riesgos vinculados a la circulación y a la estadía en las zonas próximas a los cauces".