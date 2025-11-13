Desde San Rafael solicitan detalles del operativo donde se usaron pistolares Taser por primera vez

El senador Mauricio Sat pidió información oficial sobre los costos, el despliegue y el uso de pistolas Taser

Tras la grave situación ocurrida en San Rafael este miércoles por la tarde, cuando un exfutbolista se atrincheró y provocó desmanes en las inmediaciones de la Plaza San Martín, el senador Mauricio Sat solicitó información detallada sobre los costos del operativo y sobre la formación y distribución del personal especializado que intervino.

Durante el procedimiento se utilizaron pistolas Taser para reducir al individuo, siendo la primera vez que estas armas se emplean en San Rafael . Además, se confirmó que el departamento no cuenta con pistolas Taser propias ni con personal capacitado para operarlas. En este marco, Sat también pidió precisiones sobre la implementación de estos dispositivos en la provincia y sobre la falta de un negociador entrenado en el departamento.

En su solicitud, Sat subrayó la necesidad de conocer el grado de preparación y la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la Policía de Mendoza en toda la región, a fin de responder adecuadamente ante emergencias de esta magnitud.

El pedido incluye un detalle del número de armas Taser adquiridas, su uso en otros puntos de la provincia, su distribución territorial, la planificación de futuras entregas y los contenidos de las capacitaciones impartidas al personal autorizado para su utilización.

"El objetivo es evaluar la eficacia y equidad en la implementación de estas herramientas, garantizar la descentralización de los recursos y fortalecer la capacidad operativa y preventiva de la fuerza en toda Mendoza", fundamentó Sat en su presentación.

Qué ocurrió en San Rafael

La Policía de Mendoza desplegó un rápido e importante operativo por un ex futbolista que se atrincheró en San Rafael, obligando a efectivos del Grupo GRIS a viajar, de urgencia en helicóptero, desde la Ciudad de Mendoza al sur provincial y luego, a usar las pistolas de electrochoque para reducir al hombre.

La situación ocurrió en pleno centro de San Rafael, sobre la esquina de Bombal y Belgrano, a media cuadra del edificio de la Municipalidad. Justamente el sospechoso, Duberli Gerlero, habría intentado entrar al edificio en horas de la madrugada, lo que generó la intervención del sereno y posteriormente el accionar mencionado.

Tras ser reducido, el hombre, que cuenta con antecedentes de violencia, fue trasladado en una ambulancia a un hospital para ser asistido por profesionales de la salud.

Según fuentes policiales, todo comenzó a las 5.15, cuando ingresó al 911 un llamado que alertaba sobre un “joven” que estaba causando desmanes en inmediaciones a la Plaza San Martín.

Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con el sereno del edificio de la Municipalidad de San Rafael, quien explicó que el individuo intentó ingresar al lugar cuando este estaba cerrado. Luego rompió vidrios y agredió al sereno, quien afortunadamente sólo sufrió un golpe leve.

Acto seguido, el causante se dirigió a la esquina de Bombal y Belgrano, donde se ubicó en la puerta de una casa.

Allí fue abordado por personal policial, pero al ser acorralado, el individuo agarró un vidrio y comenzó a amenazar con autolesionarse. Al mismo tiempo, pedía por la presencia de sus familiares y conocidos.