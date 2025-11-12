San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.

La Policía de Mendoza desplegó un rápido e importante operativo por un ex futbolista que se atrincheró en San Rafael, obligando a efectivos del Grupo GRIS a viajar, de urgencia en helicóptero, desde la Ciudad de Mendoza al sur provincial y luego, a usar las pistolas de electrochoque para reducir al hombre.

La situación ocurrió en pleno centro de San Rafael , sobre la esquina de Bombal y Belgrano, a media cuadra del edificio de la Municipalidad.

Justamente el sospechoso, Duberli Gerlero, habría intentado al edificio en horas de la madrugada , lo que generó la intervención del sereno y posteriormente el accionar mencionado.

Tras ser reducido, el hombre, que cuenta con antecedentes de violencia, fue trasladado en una ambulancia a un hospital para ser asistido por profesionales de la salud.

Según fuentes policiales, todo comenzó a las 5.15, cuando ingresó al 911 un llamado que alertaba sobre un “joven” que estaba causando desmanes en inmediaciones a la Plaza San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1988591193148764220?s=20&partner=&hide_thread=false Tensión en #SanRafael | Un exfutbolista se atrincheró en pleno centro y obligó a un operativo urgente del Grupo GRIS, que viajó en helicóptero desde Mendoza.



El hombre, identificado como Duberli Gerlero, fue reducido con pistolas eléctricas y trasladado al hospital. pic.twitter.com/H89tJF2bwY — Sitio Andino (@sitioandinomza) November 12, 2025

Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con el sereno del edificio de la Municipalidad de San Rafael, quien explicó que el individuo intentó ingresar al lugar cuando este estaba cerrado. Luego rompió vidrios y agredió al sereno, quien afortunadamente sólo sufrió un golpe leve.

Acto seguido, el causante se dirigió a la esquina de Bombal y Belgrano, donde se ubicó en la puerta de una casa.

Allí fue abordado por personal policial, pero al ser acorralado, el individuo agarró un vidrio y comenzó a amenazar con autolesionarse. Al mismo tiempo, pedía por la presencia de sus familiares y conocidos.

Entonces, la policía activó el protocolo de atrincheramiento y en cuestión de minutos, el personal del Grupo GRIS se trasladó, en helicóptero, desde la Ciudad de Mendoza hacia San Rafael.

Al llegar, los negociadores comenzaron a dialogar con el hombre, un sujeto conocido en San Rafael y quien en el 2011 ya había sido suspendido tres años en la Liga Sanrafaelina de Fútbol tras agredir a un árbitro.

Lo cierto es que tras varios minutos las negociaciones no llegaron a un buen puerto y los efectivos del Grupo Especial de Seguridad detectaron que las condiciones estaban dadas para utilizar las pistolas de electrochoque.

Entonces, en un momento determinado el personal táctico activó el procedimiento y redujo al hombre, quien de inmediato fue llevado a un centro asistencial.