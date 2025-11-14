14 de noviembre de 2025
Arrancaron en San Rafael los talleres de cocina navideña: conocé las próximas fechas

La Dirección de Cultura de San Rafael dictó la primera clase en Goudge y anunció nuevos encuentros con pan dulce, arrollado de pollo, panes y dulces tradicionales.

Elaboración de Pan Dulce en San Rafael.

De cara a las celebraciones de fin de año, la Dirección de Cultura de San Rafael inició con los talleres itinerantes de elaboración de pan dulce y panetone. Dentro de la propuesta de cocina, en este tramo del año las opciones se vuelcan a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Comenzamos con una interesante propuesta, recorriendo los barrios y los distritos”, explicó Mónica López, a cargo de los talleres.

La primera experiencia se realizó días atrás en el Centro de Jubilados del distrito de Goudge, mientras que las próximas fechas confirmadas son el lunes 17 a las 14.30 en el Centro de Jubilados Atena (Zapata 365), el jueves 20 en el Salón de Usos Múltiples de Colonia Elena y el martes 25 en la Unión Vecinal Iaccarini de El Usillal.

“La idea es ir llegando a diferentes puntos del departamento. Además del pan dulce, también tenemos otras propuestas que incluyen, arrollado de pollo, panes y salsas, mantecol, garrapiñadas, entre otros”, explicó.

Las capacitaciones son totalmente gratuitas y los interesados en participar pueden acercarse a los días y horarios indicados con los ingredientes. Toda la información está disponible en las redes sociales de la Dirección de Cultura.

image

Muestra de talleres culturales en San Rafael

De cara a lo que se viene, el próximo sábado 29 de noviembre - de 17.00 a 23.00 horas - se llevará a cabo la gran muestra de los talleres socioculturales en el Parque de los Jóvenes.

Será una muestra donde los participantes podrán exponer y vender todo lo producido en los talleres de artesanía, cocina, pintura, porcelana fría, carpintería, entre otros.

