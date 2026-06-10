El gobierno aseguró que la remediación de Sierra Pintada avanza y apunta a reactivar la minería de uranio

Las autoridades de la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación aclararon cuál es la situación actual de Sierra Pintada , el proyecto de minería de uranio ubicado en el departamento de San Rafael . Los funcionarios del Ejecutivo resaltaron que la remediación está en marcha y buscan reactivar la actividad en el país.

"En enero comenzamos con las tareas de remediación propiamente dichas", indicó el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, en el streaming Carajo. Por su parte, la subsecretaria de Política Nuclear , Ayelén Giomi destacó: "Dijeron que se había parado la remediación de San Rafael . Eso es una mentira".

Giomi expresó que el gobierno nacional tiene un compromiso con la provincia de Mendoza. "La remediación no es solamente un requerimiento regulatorio propio en Sierra Pintada , es un paso anterior para explotar. Nosotros estamos haciendo un montón de infraestructura para llegar a la remediación", indicó.

La funcionaria explicó que la remediación es un proceso para tratar el suelo, los residuos, y el agua , para el bienestar de las personas y el ambiente. "Para llegar a ese objetivo final, hay que construir un montón de infraestructura, como plantas de tratamiento que disminuyan la concentración de uranio, plantas de tratamiento que disminuyan la concentración de radio y arsénico, y piletas", detalló.

Además, aclaró que el gobierno nacional está comenzando la construcción de la planta de tratamiento de radio y arsénico. "El compromiso es con la comunidad de San Rafael, para tratar esos pasivos históricos", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/federamosnapoli/status/2064743977094463689&partner=&hide_thread=false MINERÍA EN MENDOZA Y REMEDIACIÓN



En Mendoza tenemos una deuda histórica que en este mandato empezamos a saldar: para poder volver a minar uranio, primero hay que avanzar con la remediación de Sierra Pintada.



Lejos de verlo como un obstáculo, lo tomamos como una oportunidad.… pic.twitter.com/JaDy9ZeNuW — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) June 10, 2026

Reclaman decisión política para avanzar con la remediación de Sierra Pintada

Pablo Navarro, integrante de la Comisión Pro Apertura de Sierra Pintada, sostuvo que la prioridad debe ser completar las tareas de remediación, aunque remarcó que para ello es indispensable una definición política de las autoridades nacionales.

"Siempre hemos estado bregando por la reapertura de Sierra Pintada y hoy más que nunca queremos que el gobierno nacional apoye esta iniciativa. Primero debe concretarse la remediación y, en paralelo, otras obras necesarias para ese proceso, pero tiene que existir una decisión política", afirmó.

Navarro destacó la importancia estratégica del yacimiento, al asegurar que alberga unas 10.000 toneladas de uranio y que se trata de la reserva más importante de Sudamérica. En ese sentido, cuestionó que Argentina continúe importando este mineral para abastecer sus centrales nucleares.

Embed - SAN RAFAEL: PIDEN LA REACTIVACIÓN DE SIERRA PINTADA

La reactivación de la minería del uranio en Argentina

Según detalló Giomi, "hoy Argentina, más o menos, tiene recursos reconocidos y recuperables, por 35.000 toneladas". Sin embargo, hay un gran potencial en la Patagonia. "Para eso necesitamos explorar más y para eso necesitamos que el privado venga y ponga capital para la exploración", indicó.

Por su parte, Ramos Napoli expresó que mantienen diálogo con las jurisdicciones mineras para generar el consenso con la comunidad. "Hoy en día estamos en contacto todas las semanas con las provincias que tienen depósitos de uranio confirmados o potenciales, justamente para empezar a construir la licencia social en aquellos lugares donde no está y para poner en marcha en los lugares que sí", comentó.