El Tomba se juega la permanencia ante Riestra: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba jugará hoy un partido decisivo ante Deportivo Riestra, desde las 17:00, por la fecha 16 del Torneo Clausura, en el estadio Feliciano Gambarte. El equipo del Turco Asad está obligado a ganar para mantener viva la esperanza de mantenerse en Primera y todavía sueña con forzar un desempate por la permanencia.
Transmite TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol) y lo seguís en vivo por Sitio Andino.
Un duelo límite en el Gambarte: el Tomba debe ganar y esperar por Aldosivi
Tras varios días de rumores sobre un posible cambio de sede, los dirigentes confirmaron que el partido se jugará en el renovado Feliciano Gambarte, donde Godoy Cruz busca su primer triunfo desde el reestreno de julio. La decisión se tomó tras evaluar seguridad, logística y el deseo del club de conservar su localía en un duelo clave.
El presente del Tomba preocupa: acumula ocho partidos sin ganar y también ocho encuentros oficiales sin victorias en el Gambarte. Pese a eso, el equipo confía en cambiar la historia ante un Riestra que también pelea por salir del fondo.
El mediocampista Guillermo Pol Fernández, referente de Godoy Cruz, será la clave en un partido bisagra para la historia del club porque recibirá a Deportivo Riestra el sábado desde las 17 en busca de ganar y forzar un desempate para no descender, aunque ya no depende de sí mismo.… pic.twitter.com/y9CFi4YAKN