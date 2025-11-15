El Tomba se juega la permanencia ante Riestra: hora y dónde verlo

El Tomba necesita los tres puntos.

Un duelo límite en el Gambarte: el Tomba debe ganar y esperar por Aldosivi Tras varios días de rumores sobre un posible cambio de sede, los dirigentes confirmaron que el partido se jugará en el renovado Feliciano Gambarte, donde Godoy Cruz busca su primer triunfo desde el reestreno de julio. La decisión se tomó tras evaluar seguridad, logística y el deseo del club de conservar su localía en un duelo clave.

El presente del Tomba preocupa: acumula ocho partidos sin ganar y también ocho encuentros oficiales sin victorias en el Gambarte. Pese a eso, el equipo confía en cambiar la historia ante un Riestra que también pelea por salir del fondo.

El mediocampista Guillermo Pol Fernández, referente de Godoy Cruz, será la clave en un partido bisagra para la historia del club porque recibirá a Deportivo Riestra el sábado desde las 17 en busca de ganar y forzar un desempate para no descender, aunque ya no depende de sí mismo.… pic.twitter.com/y9CFi4YAKN — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2025 Pero el panorama es claro para el Tomba: – Godoy Cruz debe ganar sí o sí. – Y además necesita que Aldosivi no gane ante San Martín de San Juan, partido que se juega en simultáneo. Si el Tomba suma los tres puntos y Aldosivi pierde o empata, habrá desempate por la permanencia.