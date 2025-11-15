15 de noviembre de 2025
El Tomba se juega la permanencia ante Riestra: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Malevo por la última fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita los tres puntos.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba jugará hoy un partido decisivo ante Deportivo Riestra, desde las 17:00, por la fecha 16 del Torneo Clausura, en el estadio Feliciano Gambarte. El equipo del Turco Asad está obligado a ganar para mantener viva la esperanza de mantenerse en Primera y todavía sueña con forzar un desempate por la permanencia.

Transmite TNT Sports Premium, HBO MAX (Suscripción Pack fútbol) y lo seguís en vivo por Sitio Andino.

Un duelo límite en el Gambarte: el Tomba debe ganar y esperar por Aldosivi

Tras varios días de rumores sobre un posible cambio de sede, los dirigentes confirmaron que el partido se jugará en el renovado Feliciano Gambarte, donde Godoy Cruz busca su primer triunfo desde el reestreno de julio. La decisión se tomó tras evaluar seguridad, logística y el deseo del club de conservar su localía en un duelo clave.

El presente del Tomba preocupa: acumula ocho partidos sin ganar y también ocho encuentros oficiales sin victorias en el Gambarte. Pese a eso, el equipo confía en cambiar la historia ante un Riestra que también pelea por salir del fondo.

Pero el panorama es claro para el Tomba:

– Godoy Cruz debe ganar sí o sí.

– Y además necesita que Aldosivi no gane ante San Martín de San Juan, partido que se juega en simultáneo.

Si el Tomba suma los tres puntos y Aldosivi pierde o empata, habrá desempate por la permanencia.

La síntesis del Tomba

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

