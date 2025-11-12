12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
complicado

Atento Tomba: salieron los árbitros para la final por la permanencia ante el Deportivo Riestra

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba se mide con el Malevo por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá qué jueces tocarán.

El Tomba va por el milagro.

El Tomba va por el milagro.

Por Sitio Andino Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes las designaciones arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura 2025, una jornada que promete ser de alto voltaje por las definiciones de playoffs, copas internacionales y descensos. Y una de las miradas más intensas estará puesta en Mendoza, donde Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra.

El cotejo se desarrollará en el estadio Feliciano Gambarte, con Facundo Tello como juez principal y Lucas Novelli a cargo del VAR.

Lee además
El Tomba no depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
complicado

Godoy Cruz al borde del descenso: qué resultados necesita el Tomba para seguir en Primera
Durísimo golpe para el Tomba en el norte nacional.
caída dolorosa

Tristeza Tombina: Godoy Cruz perdió 2 a 1 con Atlético Tucumán y quedó a un paso del descenso

En un gesto que demuestra la magnitud del compromiso, la AFA designó a Facundo Tello, uno de los árbitros internacionales más experimentados del país, para impartir justicia en el Gambarte, que volverá a ser escenario de una jornada histórica. A su lado estará Lucas Novelli en el VAR, reforzando el control de un encuentro que se jugará con los nervios a flor de piel.

El “Tomba”, que busca revertir un cierre de año complicado, deberá ganar sí o sí para asegurar su continuidad en la máxima categoría, mientras que Riestra también llega presionado, con el objetivo de poder ingresar a la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SifonazoStream/status/1988370363504558196&partner=&hide_thread=false

Aldosivi–San Martín y los otros árbitros del fin de semana decisivo

Otro duelo caliente por la permanencia será el que protagonizarán Aldosivi y San Martín de San Juan, en Mar del Plata, donde también se definirá un descenso directo. El árbitro designado es Nicolás Ramírez, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Mientras tanto, en la pelea por la clasificación a playoffs y copas internacionales, la AFA confirmó a las siguientes ternas:

  • River vs Vélez: Leandro Rey Hilfer (VAR: Adrián Franklin)

  • Boca vs Tigre: Darío Herrera (VAR: Fernando Espinoza)

  • Racing vs Newell’s: Sebastián Martínez Beligoy (VAR: Felipe Viola)

  • Rosario Central vs Independiente: Sebastián Zunino (VAR: Silvio Trucco)

  • San Lorenzo vs Sarmiento: Nicolás Lamolina (VAR: Juan Pablo Loustau)

  • Estudiantes vs Argentinos Juniors: Luis Lobo Medina (VAR: Diego Abal)

  • Central Córdoba vs Banfield: Andrés Merlos (VAR: Fabrizio Llobet)

  • Barracas Central vs Huracán: Andrés Gariano (VAR: José Carreras)

  • Talleres vs Instituto: Yael Falcón Pérez (VAR: Hernán Mastrángelo)

Mendoza será el epicentro de la definición

La última fecha del Clausura 2025 concentrará toda la atención del país, y Mendoza volverá a ser protagonista. El Feliciano Gambarte se vestirá de fiesta —y tensión— para recibir una final por la permanencia entre dos equipos que no tienen margen de error.

Temas
Seguí leyendo

Empate clavado: Godoy Cruz igualó con San Martín de San Juan y por ahora zafa del descenso

Llega el "Cuna de Campeones V": el boxeo mendocino cierra con una gran cita

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

El derrumbe de Sebastián Báez ¿Qué le pasó al tenista argentino que cerró un 2025 para el olvido?

Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Tunuyán celebrará su aniversario con una maratón nocturna en el Parque de La Lombardía

AFA confirmó cuándo se juegan los playoff de la Liga Argentina 2025

Lionel Messi analiza su participación en el Mundial 2026: "No quiero ser una carga"

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina clasificó como el mejor del Mundial y buscará seguir su camino frente a México.
sigue el derrotero

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?
Cuáles son los reclamos

Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

Por Natalia Mantineo
Mendoza refuerza su estrategia para enfrentar la obesidad.
Salud y prevención

¿Cómo trabaja Mendoza la lucha contra la obesidad en niños y adultos?

Por Celeste Funes