Atento Tomba: salieron los árbitros para la final por la permanencia ante el Deportivo Riestra

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes las designaciones arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura 2025 , una jornada que promete ser de alto voltaje por las definiciones de playoffs, copas internacionales y descensos . Y una de las miradas más intensas estará puesta en Mendoza , donde Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra.

El cotejo se desarrollará en el estadio Feliciano Gambarte , con Facundo Tello como juez principal y Lucas Novelli a cargo del VAR.

El encuentro entre Godoy Cruz y Riestra será mucho más que un partido: se trata de una final por la permanencia. Ambos equipos llegan con el promedio comprometido y el resultado podría determinar quién sigue en Primera División y quién desciende a la Primera Nacional .

En un gesto que demuestra la magnitud del compromiso, la AFA designó a Facundo Tello , uno de los árbitros internacionales más experimentados del país, para impartir justicia en el Gambarte , que volverá a ser escenario de una jornada histórica. A su lado estará Lucas Novelli en el VAR, reforzando el control de un encuentro que se jugará con los nervios a flor de piel.

El “Tomba”, que busca revertir un cierre de año complicado, deberá ganar sí o sí para asegurar su continuidad en la máxima categoría, mientras que Riestra también llega presionado, con el objetivo de poder ingresar a la Libertadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SifonazoStream/status/1988370363504558196&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN TOMBA



Árbitro confirmado para el partido entre #GodoyCruz y #Riestra en el #TorneoClausura



Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba



VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura pic.twitter.com/aYlrpLCfqj — Sifonazo Stream (@SifonazoStream) November 11, 2025

Aldosivi–San Martín y los otros árbitros del fin de semana decisivo

Otro duelo caliente por la permanencia será el que protagonizarán Aldosivi y San Martín de San Juan, en Mar del Plata, donde también se definirá un descenso directo. El árbitro designado es Nicolás Ramírez, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Mientras tanto, en la pelea por la clasificación a playoffs y copas internacionales, la AFA confirmó a las siguientes ternas:

River vs Vélez: Leandro Rey Hilfer (VAR: Adrián Franklin)

Boca vs Tigre: Darío Herrera (VAR: Fernando Espinoza)

Racing vs Newell’s: Sebastián Martínez Beligoy (VAR: Felipe Viola)

Rosario Central vs Independiente: Sebastián Zunino (VAR: Silvio Trucco)

San Lorenzo vs Sarmiento: Nicolás Lamolina (VAR: Juan Pablo Loustau)

Estudiantes vs Argentinos Juniors: Luis Lobo Medina (VAR: Diego Abal)

Central Córdoba vs Banfield: Andrés Merlos (VAR: Fabrizio Llobet)

Barracas Central vs Huracán: Andrés Gariano (VAR: José Carreras)

Talleres vs Instituto: Yael Falcón Pérez (VAR: Hernán Mastrángelo)

Mendoza será el epicentro de la definición

La última fecha del Clausura 2025 concentrará toda la atención del país, y Mendoza volverá a ser protagonista. El Feliciano Gambarte se vestirá de fiesta —y tensión— para recibir una final por la permanencia entre dos equipos que no tienen margen de error.