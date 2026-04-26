Godoy Cruz y un partidazo ante Colón: hora, TV y el desafío del Tomba en la Primera Nacional

El Tomba quiere seguir creciendo fuera de casa

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba tendrá un compromiso exigente en la Primera Nacional . El Tomba visitará a Colón este domingo desde las 19 , por una nueva fecha de la Zona A, en un duelo clave para sostenerse en puestos de reducido. Trasnmite LPF Play.

El equipo mendocino se mantiene en zona de clasificación, pero su rendimiento genera dudas. Viene de empatar 0-0 como local y su nivel no es el mejor , lo que puso en el foco a Mariano Toedtli .

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En ese contexto, el objetivo será claro: sumar de a tres para sostenerse entre los que pelean arriba .

Del otro lado estará uno de los protagonistas del campeonato. Colón se mantiene como uno de los animadores de la Zona A y en su estadio buscará hacerse fuerte.

Si bien viene de perder como visitante ante Deportivo Morón, el Sabalero quiere volver rápidamente a la senda del triunfo para no soltar la pelea por la cima.

Un partido clave en la pelea de arriba

El duelo en Santa Fe enfrenta a dos equipos con aspiraciones importantes. Godoy Cruz quiere consolidarse en zona de reducido, mientras que Colón apunta a seguir en lo más alto.

En una tabla muy pareja, cada punto empieza a ser determinante.

Lo que viene para Godoy Cruz

Luego de este compromiso, el Tomba volverá a Mendoza: recibirá a Deportivo Morón el próximo domingo desde las 16:30, en otro duelo clave para sus aspiraciones.

Preguntas sobre el duelo del Tomba ante Colón

¿Cuándo juega Godoy Cruz?

Este domingo a las 19 ante Colón.

¿Dónde se juega el partido?

En Santa Fe, en el estadio de Colón.

¿Cómo llega Godoy Cruz?

Tras empatar 0-0 como local y con dudas en su rendimiento.

¿Cómo llega Colón?

Viene de perder con Morón, pero es uno de los animadores del torneo.

¿Qué se juega el Tomba?

Mantenerse en zona de reducido.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones