Miralo en vivo: el Tomba recibe a Mitre con la obligación de ganar para seguir soñando con el ascenso

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba afrontará este fin de semana un partido clave en la Primera Nacional cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero por una nueva fecha del campeonato. El equipo dirigido por Pablo De Muner llega golpeado tras la caída frente a Estudiantes de Caseros y necesita sumar de a tres para seguir prendido en la pelea por el ascenso .

La transmisión del encuentro será a través de LPF Play y lo podés seguir minuto a minuto por Sitio Andino. Se juega desde las 16:30hs.

El Tomba quiere hacerse fuerte en Mendoza y volver a sumar puntos importantes en la pelea por regresar a Primera División. La derrota 1 a 0 frente a Estudiantes de Caseros significó un golpe para las aspiraciones del Expreso. El conjunto mendocino venía intentando acercarse a los primeros puestos y terminó dejando escapar una oportunidad importante para seguir escalando posiciones .

Más allá del traspié, el panorama sigue abierto. Godoy Cruz permanece dentro de la zona de Reducido y mantiene intacto el objetivo de pelear por uno de los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino. Por eso, el duelo frente a Mitre aparece como una verdadera final anticipada. El Tomba necesita reencontrarse con su mejor versión futbolística y volver a mostrar la intensidad que lo llevó a transformarse en uno de los protagonistas del torneo.

Mitre también llega necesitado y promete un partido muy duro

El conjunto santiagueño atraviesa una situación similar y también necesita sumar para acercarse a los puestos importantes. Mitre tampoco llega en su mejor momento. El equipo de Santiago del Estero viene de perder como local por 3 a 1 frente a Deportivo Morón y necesita recuperarse rápidamente para no perder terreno en la tabla.

Por ese motivo se espera un encuentro intenso desde el primer minuto. Tanto Godoy Cruz como Mitre afrontarán el partido con la obligación de buscar la victoria, ya que ambos necesitan puntos para acercarse a sus respectivos objetivos. El conjunto visitante sabe que sumar en Mendoza puede transformarse en un impulso importante para volver a meterse en la conversación por los puestos de arriba.

Mientras tanto, en el Tomba existe la convicción de que una victoria puede cambiar rápidamente el panorama y devolver tranquilidad en una categoría extremadamente pareja.

El Expreso ya mira de reojo el próximo desafío ante Almirante Brown

El calendario no dará respiro para el equipo de Pablo De Muner. Tras este compromiso como local, el Bodeguero deberá visitar a Almirante Brown el próximo domingo desde las 15:30, en otro partido importante dentro de la lucha por el ascenso.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones