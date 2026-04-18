Godoy Cruz quiere recuperarse ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba vuelve al Gambarte con la obligación de ganar para sostenerse en zona de reducido. El equipo mendocino recibirá a San Miguel este sábado desde las 16:30 , por la Primera Nacional – Zona A , en un duelo directo entre equipos que pelean por meterse en los puestos de arriba.

El Tomba llega golpeado, pero con la necesidad de reaccionar rápido para no perder terreno en la tabla. La contienda la podés ver por LPF Play.

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Godoy Cruz enfrentará a San Miguel este sábado a las 16:30 en el estadio Feliciano Gambarte , por una nueva fecha de la Zona A de la Primera Nacional .

El partido será clave para ambos equipos, ya que los dos están metidos en la pelea por ingresar o mantenerse en zona de reducido , donde se definen los ascensos.

Cómo llega Godoy Cruz y qué necesita para sostenerse arriba

Godoy Cruz se encuentra actualmente en zona de reducido, pero viene de un golpe en la última fecha tras caer 2-1 ante San Telmo. Esa derrota frenó su envión y lo obliga a sumar en casa para no perder lugar en el lote de los equipos que pelean por el ascenso.

El equipo necesita recuperar su mejor versión, sobre todo en un torneo donde la regularidad es clave y cada punto puede marcar la diferencia. Jugar en el Gambarte aparece como una oportunidad ideal para volver a hacerse fuerte y mantenerse en la pelea grande.

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San Miguel, un rival directo que también quiere meterse arriba

San Miguel llega con confianza tras vencer 2-1 a Deportivo Morón como local, resultado que lo dejó con aspiraciones concretas de acercarse al grupo de arriba.

El equipo sabe que sumar en Mendoza puede significar un salto importante en la tabla, por lo que se espera un partido intenso, disputado y con mucho en juego. Será un cruce directo entre dos equipos con el mismo objetivo: no perder pisada en la lucha por el ascenso.

Lo que viene para el Tomba en la Primera Nacional

Más allá de este compromiso, Godoy Cruz ya tiene en el horizonte otro desafío exigente. En la próxima fecha, el Expreso visitará a Colón de Santa Fe, el domingo a las 19, en un partido que también será determinante para sus aspiraciones.

Por eso, sumar ante San Miguel no solo es importante por la tabla, sino también para llegar con confianza a una seguidilla que puede marcar su destino en el campeonato.

El Resumen de Godoy Cruz - San Miguel

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