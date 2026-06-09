Antonio Guerrero, la joya que ilusiona al Tomba: del debut soñado a una promesa que entusiasma a los hinchas

Antonio Guerrero ingresó cuando el Tomba la tenía ante Mitre de Santiago del Estero y participó en la remontada.

Antonio Guerrero fue una de las grandes figuras del triunfo del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba frente a Mitre de Santiago del Estero, en lo que fue la disputa de una nueva fecha de la Primera Nacional . El juvenil de 18 años ingresó cuando el equipo perdía, participó en los dos goles de la remontada y después dejó una frase que rápidamente ilusionó a los hinchas: "Vamos a ascender".

En Sitio Andino hablamos en exclusiva con el jugador mendocino, quien hizo un repaso completo de su historia camino al debut.

El juvenil reconoció que todavía no logra dimensionar todo lo que vivió en el Feliciano Gambarte , donde ingresó en un momento complicado del encuentro y terminó siendo determinante para que el equipo de Pablo De Muner se quedara con una victoria clave.

"Las sensaciones que me quedaron después de vivir el debut fueron una felicidad tremenda. Todavía, sinceramente, no estoy cayendo que cumplí mi sueño. Un sueño que peleé desde chiquito, que trabajé mucho y por el que luché toda mi vida . La verdad es que siento una felicidad enorme y estoy muy contento", expresó.

El delantero también recordó los instantes previos a entrar a la cancha. "El instante previo a entrar a la cancha, sinceramente, me emocionó mucho. No me lo esperaba. Pensé que iba a jugar cinco o diez minutos, pero estaba muy metido en el partido y muy concentrado en lo que tenía que hacer. Sentí felicidad, pero también entendí que tenía que tomarlo con seriedad y disfrutarlo porque era un momento único", sostuvo.

Luego agregó: "No se me cruzó otra cosa por la cabeza que tratar de jugar bien, estar tranquilo y disfrutarlo. Es un momento único y es para lo que trabajé, esperé y busqué durante toda mi vida".

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La familia, la novia y los amigos que estuvieron en cada paso de su carrera

Cuando terminó el partido, Antonio Guerrero encontró otra emoción al revisar su teléfono celular. "Apenas terminó el partido y después de un rato agarré el celular. Los mensajes que más me emocionaron fueron los de mi familia, los de mi viejo, mi vieja, mi hermano que estaba en mi casa viendo el partido, mi tío Alejo y toda mi familia de Córdoba. La verdad es que sin ellos nada de esto hubiese sido posible", remarcó.

El atacante también destacó el apoyo permanente de quienes lo acompañaron durante todo el camino. "El mensaje de mi novia me emocionó muchísimo. También el de mis amigos, que siempre me apoyaron, siempre estuvieron y siempre confiaron en mí. Esos fueron los mensajes que más me emocionaron después del partido", indicó.

Más adelante profundizó sobre ese respaldo familiar. "Mi viejo, mi vieja y mi hermano dejaron muchísimas cosas de lado para que yo pudiera perseguir este sueño. Confiaron siempre en mí y si no hubiese sido por ellos no habría podido lograr nada de esto", afirmó.

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Qué le pidió Pablo De Muner y quiénes lo ayudaron dentro del plantel

Antonio Guerrero también reveló cuál fue la charla que tuvo con Pablo De Muner antes de ingresar al campo de juego."Lo que me pidió Pablo fue que jugara el uno contra uno, el mano a mano, que tirara los centros al pasillo y que estuviera tranquilo. Me dijo que disfrutara el momento y que todo iba a salir bien. La verdad es que me sentí muy cómodo", explicó.

El juvenil también destacó el respaldo que encontró desde el primer día dentro del vestuario. "Los chicos del plantel me recibieron muy bien desde el momento uno. Estoy muy agradecido porque me dieron confianza desde el primer día. Robert, Toto Pozzo y todos los chicos me hicieron sentir cómodo desde que llegué", aseguró.

Y agregó: "Sí, me ayudaron todos. Toto Pozzo, Nahuel Olariaga, Robert y todos los chicos me ayudaron a entrar al grupo. Desde el primer momento me trataron bien, me apoyaron y me dieron confianza adentro y afuera de la cancha".

"No tengo palabras para agradecerles. Fueron ellos quienes me dieron la confianza para sentirme cómodo y poder mostrarme como soy dentro de la cancha", manifestó y también recalcó el empuje recibido por Ernesto Pedernera y equipo.

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La lesión, el apoyo de Oldrá y el camino que lo llevó a Primera

Formado en La Amistad de Ingeniero Giagnoni, con un paso posterior por Newell's Old Boys, el delantero atravesó momentos difíciles antes de llegar a este presente.

Una lesión cambió el rumbo de su carrera y fue entonces cuando apareció Daniel Oldrá para darle una nueva oportunidad en Godoy Cruz. "Tengo que agradecerle mucho al Gato Oldrá. Si no hubiese sido por él, en el peor momento de mi carrera nada de esto habría sido posible. Me abrió las puertas del club y confió en mí cuando más lo necesitaba", recordó.

El atacante también extendió los agradecimientos. "Agradezco profundamente a mi familia, a mis amigos y a mi novia por el apoyo incondicional. También al Gato Oldrá, a Godoy Cruz, a todos los cuerpos técnicos, a Matty González, a Guevara, a Chiqui y al Flaco Miranda por confiar en mí y ayudarme a crecer como jugador y como persona. Sin ustedes nada de esto hubiese sido posible", expresó.

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El mensaje para los hinchas de Godoy Cruz que hizo ruido en Mendoza

Más allá de la felicidad por el debut, el juvenil tiene muy claro cuáles son los objetivos que persigue para esta nueva etapa. "Después de haber debutado en Primera, mi objetivo es mantenerme, tratar de ayudar al plantel y a mis compañeros en todo lo que pueda, dar lo mejor de mí y dejar la vida en la cancha", explicó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando le habló directamente a los hinchas tombinos. "Al hincha de Godoy Cruz le digo que se ilusione, que confíe en este equipo porque no los vamos a dejar a pata. Que confíen porque vamos a dejar el cien por ciento y porque vamos a ascender", sentenció.

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El Expreso ya mira de reojo el próximo desafío ante Almirante Brown

El calendario no dará respiro para el equipo de Pablo De Muner. Tras este compromiso como local, el Bodeguero deberá visitar a Almirante Brown el próximo domingo desde las 15:30, en otro partido importante dentro de la lucha por el ascenso.